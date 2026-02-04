2 de Mayo vs. Alianza Lima: Copa Libertadores HOY ¿dónde ver? Hora y canal

El club 2 de Mayo debutará este miércoles en la Copa Libertadores al recibir en el partido de ida por la primera fase del torneo continental, a un Alianza Lima con la experiencia de 32 participaciones, en un encuentro que marcará un hito en la historia del club paraguayo.

El equipo dirigido por el técnico paraguayo Eduardo Ledesma jugará su segundo campeonato internacional, tras su participación en la Copa Sudamericana 2025, donde fue eliminado en la fase preliminar.

Lea también: ¿Cuánto sería el sueldo de James en el Minnesota United de la MLS?

"El partido más importante": se palpita el 2 de Mayo vs. Alianza Lima

El estadio Río Parapití del 2 de Mayo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, fue remodelado con una inversión de 600.000 dólares para poder albergar "el partido más importante" de su historia, dijo a EFE el presidente del equipo, Hugo Romero.

Por el contrario, Alianza Lima, del entrenador argentino Pablo Guede, llegará a Paraguay con ánimos encendidos tras el debut con victoria por 1-2 ante Sport Huancayo en el inicio del torneo Apertura del fútbol peruano, con tantos de Alan Cantero y su máximo goleador, Paolo Guerrero.

El conjunto peruano informó el pasado martes en X que el defensor Luis Advíncula y el delantero Luis Ramos presentaron "algunas molestias" tras ese duelo y por eso no estarán para el partido de hoy en suelo paraguayo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO 2 de Mayo vs. Alianza Lima

El partido de ida en uno de los cruces de la primera ronda de clasificación en la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en México, países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney.

Lea también Cristiano revela su posición contra el Al-Nassr: fotografía lo revela todo

En Argentina también se podrá ver el partido por Telefe y Fox Sports, en Venezuela también por inter, en España por LaLiga+, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, beIN SPORTSbeIN, ViX y Tubi.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.