Cristiano revela su posición contra el Al-Nassr: fotografía lo revela todo

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandonó el Al-Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. No es el único exjugador del Real Madrid que está teniendo problemas con su contrato.

El que fuera su compañero de equipo en el club blanco, Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nassr, se negó a jugar contra el Al-Riyadh por estar "descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí" del club, según publicó el domingo el diario portugués 'A Bola', “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal.

Cristiano Ronaldo reapareció en los entrenamientos del Al-Nassr, la estrella de la Selección de Portugal, rival de Colombia en el Mundial, despejas dudas sobre su continuidad con el club saudí.

Medios de comunicación en el mundo entero aseguraban que la estrella mundial tendría una división con la dirigencia, anticipando su salida, el portugués optó por un mensaje directo: volvió al trabajo con normalidad y lo hizo visible en sus redes sociales.

La ausencia del delantero en un compromiso reciente había encendido las alarmas. A partir de allí, se multiplicaron los rumores sobre un supuesto malestar con la planificación deportiva del equipo y con el mercado de fichajes, especialmente tras los refuerzos de clubes rivales como Al-Hilal.

Ronaldo se encargó de bajar la tensión al publicar una imagen desde la práctica, acompañada por los colores del Al-Nassr. Fuentes cercanas al club confirmaron que no existió ningún acto de rebeldía ni ruptura interna.

Las directivas del Al-Nassr esperan limar asperezas con el jugador Cristiano Ronaldo

A sus 40 años, Cristiano sigue siendo la principal figura del proyecto deportivo y mediático del equipo, lo que explica el impacto de cualquier señal fuera de lo habitual, medios desde varios lugares en el mundo habían especulado con otro regreso al Manchester United.

El partido contra del Al-Nassr contra el Al-Riyadh consiguió la victoria sin Ronaldo y ocupa la primera posición de la tabla, con un partido más que el Al-Hilal, segundo clasificado con los mismos puntos (46). El próximo partido, previsto para el 6 de febrero, enfrentará al Al-Nassr y al Al-Ittihad, vigente campeón de la Saudi Pro League.

A pesar de la situación el astro luso habría regresado a los entrenamientos, esperando por que paso tomará tras las especulaciones y los choques por el rendimiento del equipo.

EFE