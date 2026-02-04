¿Cuánto sería el sueldo de James en el Minnesota United de la MLS?

La posible llegada de James Rodríguez a la Major League Soccer se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del mercado internacional, no solo por el peso deportivo del futbolista colombiano, sino por el impacto económico que tendría su arribo a Minnesota United.

En las últimas horas, medios internacionales revelaron cifras que confirman que el volante creativo estaría a punto de firmar un contrato que rompería todos los registros salariales en la historia del club, situándolo entre los jugadores mejor remunerados del campeonato norteamericano.

De acuerdo con la información divulgada por la prensa especializada, el mediocampista cucuteño recibiría un ingreso anual cercano a los cinco millones de dólares, una cantidad que supera con creces los salarios que Minnesota había manejado hasta ahora.

Este acuerdo no solo marcaría un antes y un después en la estructura financiera de la franquicia, sino que también reflejaría la ambición del proyecto deportivo, decidido a dar un salto de calidad tanto en lo futbolístico como en lo mediático.

El nombre de James vuelve así al centro del debate internacional, justo en un momento clave de su carrera. Tras su salida del Club León, el capitán de la Selección Colombia analiza con lupa su próximo destino, consciente de que necesita continuidad y protagonismo para llegar en plenitud al Mundial de 2026.

La MLS aparece como un escenario ideal: competitiva, en crecimiento y con una exposición global cada vez mayor.

Desde el punto de vista deportivo, la apuesta también tiene fundamentos sólidos. James es un futbolista con recorrido en las principales ligas de Europa, con experiencia en equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, además de un historial destacado en torneos de selecciones.

EMinnesota United busca algo más que un nombre rutilante. La dirigencia entiende que la presencia de un jugador de este calibre puede ser el catalizador para consolidar al club como un protagonista real en la MLS, una liga que ha demostrado en los últimos años su capacidad para seducir a figuras de renombre mundial.

No es casualidad que el campeonato haya sumado estrellas en la recta final de sus carreras, combinando espectáculo, experiencia y crecimiento institucional.

Para James Rodríguez, el desafío va más allá del aspecto financiero. Firmar el contrato más alto en la historia de su posible nuevo club implica asumir un rol protagónico, liderar desde el ejemplo y responder a las expectativas dentro y fuera del terreno de juego.