A 100 días de ver último baile mundialista de Messi y Cristiano Ronaldo

Oficialmente quedan tan solo 100 días para que inicie el Mundial de Fútbol 2026, que se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, el cual se perfila como un evento histórico no solo por su formato ampliado con 48 selecciones, sino también porque podría marcar el “último baile” de dos de las figuras más influyentes en la historia del deporte: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A medida que se acerca el torneo, el cual comenzará a partir del mes de junio de 2026, la expectativa crece entre fanáticos y especialistas, que ven en esta Copa del Mundo una despedida épica de varias figuras el fútbol mundial como lo son Falcao, Luka Modric, y los propios Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Messi y Ronaldo se despiden en el Mundial 2026

Ambos jugadores, con carreras repletas de récords, títulos y exhibiciones de talento, han expresado la intención de que esta pueda ser su última participación mundialista. Para Messi, campeón mundial con Argentina en 2022, esta sería la mejor manera de despedirse por todo lo alto con su selección y, posiblemente, de esta profesión que ha venido ejerciendo por alrededor de 20 años.

Mientras que por el lado del delantero portugués el reto será mucho más grande, ya que con 41 años también podría disputar su sexta Copa del Mundo y siendo esta la ultima posibilidad para que Comparta escenario con Messi, reavivado la imaginería futbolística, el interés mediático alrededor de la competición y, por supuesto, sus intenciones de coronarse por primera vez de esta competencia.

La narrativa de este Mundial no solo se centra en los números o las estadísticas, sino en la emoción de ver a dos leyendas enfrentarse directa o indirectamente en el escenario más grande del fútbol. Fanáticos de todo el mundo han anticipado un posible duelo entre Argentina y Portugal para ver una vez más a estas icónicas figuras enfrentarse, lo que convertiría un cruce entre estas naciones en un episodio inolvidable del torneo.

Este “last dance” de Messi y Ronaldo no solo simboliza el cierre de una era futbolística, sino también un momento para celebrar sus carreras y de paso se podría darle fin a la rivalidad de los fanáticos sobre quién es el mejor.

Ambos jugadores llegan de la mejor manera, vienen sumando minutos y goles en sus respectivas ligas, y a 100 días para que se dé el pitazo inicial las expectativas son demasiado altas, en especial tomando en cuenta la exigencia del nuevo formato de la competencia.

¿Cuándo y contra quién debuta Argentina y Portugal en el Mundial?

Estas son las fechas y rivales de los partidos debut de las selecciones Argentina y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Argentina

Debuta el martes 16 de junio de 2026

El primer partido será Argentina vs Argelia

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 22:00 (hora local de Estados Unidos), correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

Portugal