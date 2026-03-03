Sebastián Villa tendría asegurada en un 90 % su llegada a grande de Argentina

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano todavía no llega a su fin y es justamente el talento colombiano el que se sigue robando el protagonismo no solo a nivel local, sino también internacional con la llegada de futbolistas al fútbol de Brasil y el argentino.

Es justamente Sebastián Villa quien se está quedando con todas las miradas al volverse a reactivar la noticia sobre su posible salida de Independiente Rivadavia para llegar a Boca Juniors, un negocio que, desde Argentina, estaría próximo a cerrarse.

Villa tendría asegurado su cupo en Boca Juniors

La salida de Sebastián Villa de Independiente Rivadavia marca uno de los movimientos más relevantes del fútbol argentino en el mercado de pases de verano de 2026, lo que cerraría una etapa futbolística intensa para el atacante colombiano de 29 años.

Tras destacar como figura máxima de “La Lepra” mendocina desde su llegada en julio de 2024, la relación entre el jugador y el club tomó un giro natural hacia la transferencia en este nuevo año futbolístico afectado por interés de varios equipos sudamericanos y en busca de que ambas partes puedan obtener una mejor remuneración económica.

La negociación más concreta al inicio de la temporada de fichajes llegó desde Boca Juniors, que busca repatriar al colombiano para reforzar su ataque tras la salida de algunos jugadores clave como lo es el caso de Lucas Blondel a Huracán, lo que le daría al colombiano una chance más grande para arribar al 'xeneixe'.

Según se confirma desde Argentina, el interés se reactivó con Villa y tendría su cupo asegurado en un 90%. La negociación se tendría que apresurar y tendría que finiquitarse a más tardar el 10 de marzo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Villa con Independiente Rivadavia?

El delantero con importante paso por la Selección Colombia arribó en julio de 2024 al club argentino y firmó un vínculo hasta junio de 2026, por lo que Independiente estaría buscando concretar su fichaje de manera apresurada para poder obtener un reconocimiento económico.