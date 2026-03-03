A 100 días del Mundial: Luis Javier Suárez está cerca de histórico récord de Falcao

Sin duda uno de los delanteros revelación en la presente temporada del fútbol europeo es Luis Javier Suárez, atacante colombiano que desde su llegada al Sporting de Lisboa en julio de 2025 ha demostrado su poder goleador.

El delantero de la Selección Colombia, que gracias a su destacado registro goleador tiene prácticamente asegurado un cupo en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, pelea el top 3 de la Bota de Oro en esta temporada y está cerca de un histórico récord de Radamel Falcao García.

A 100 día del Mundial: Luis Javier Suárez es uno de los máximos goleadores en Europa

El rendimiento del atacante samario es impresionante, en los 23 juegos que ha disputado en la presente liga portuguesa ha celebrado 22 goles, lo que representa un promedio de 0,96 anotaciones por encuentro.

Además, el delantero de 28 años ha marcado goles en la Champions y ha sido pieza clave para que el Sporting haya logrado su clasificación directa a los octavos de final de la prestigiosa competencia europea.

Luis Javier Suárez es actualmente uno de los mejores delanteros del fútbol europeo, pues de los 37 partidos jugados en esta temporada contando todas las competencias ha celebrado 29 anotaciones, promediando 0,78 dianas por juego disputado, igualando el registro de Erling Haaland y solo superado por Kylian Mbappé (38) y Harry Kane (45).

El récord de Falcao que Luis Javier Suárez podría romper

Radamel Falcao García marcó 36 goles con el Atlético de Madrid en la campaña 2011-2012, su primera con el equipo español que lo convirtió en el futbolista colombiano que más anotaciones ha marcado en Europa durante una temporada.

Así las cosas, ocho goles separan a Luis Javier Suárez para superar al ‘Tigre’ Falcao’ y poner su nombre en los libros históricos del fútbol colombiano, un récord que se podría romper si el atacante logra seguir con ese gran promedio con el Sporting, recordando que Radamel necesitó 50 partidos para llegar a esa cantidad de dianas, promediando 0,72 goles por partido.

