Irán se bajaría del Mundial y esta selección tomaría su lugar

Quedan alrededor de 100 días para que inicie el Mundial de la FIFA 2026 y hay incertidumbre en el mundo entero por las situaciones geopolíticas que se han presentado en las últimas horas, las cuales podrían complicar el normal transcurso del evento deportivo.

Días antes se presentó la ola de violencia en México por la captura del narcotraficante alias ‘El Mencho’ y recientemente sorprendió el ataque de los Estados Unidos (en coordinación con Israel) en contra del régimen islámico de Irán, donde falleció el líder supremo de ese país, el ayatolá Alí Jameneí.

Lea también: Confirmada fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia

Irán podría bajarse del Mundial y ya habría equipo para reemplazarlo

Reportes indican que la Selección de Irán (clasificada al Mundial 2026 a través de las Eliminatorias asiáticas), está evaluando abandonar su participación en la cita orbital luego de estos ataques de Estados Unidos a su territorio, por eso, cabe la posibilidad de que otro equipo tome su lugar.

El Artículo 6 del reglamento del Mundial 2026 establece algunas reglas si se llega a presentar el abandono o la salida de alguna selección clasificada a la cita orbital, sugiriendo los equipos reemplazantes:

Si el retiro ocurre antes del inicio del torneo, la FIFA suele invitar a un reemplazo basado en el ranking de clasificación, que en este caso sería la Selección de Irak, conjunto que recordemos jugará el repechaje intercontinental, así que podría ausentarse de ese mini-torneo y su lugar lo tomaría Emiratos Árabes Unidos.

Lea también La Finalissima entre Argentina y España se suspende

El Mundial podría incluso tener un grupo con solo tres equipos

Otro caso que se podría presentar es si la Selección de Irán anuncia su ausencia faltando poco tiempo para el inicio del torneo (menos de 90 días), allí, la FIFA podría considerar que un reemplazo es logísticamente imposible y el Grupo G (donde está Irán con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) podría quedar con solo esos tres equipos.

Mientras que una vez iniciado el Mundial 2026 no se permiten reemplazos y los partidos contra la Selección de Irán se darían por perdidos con un marcador de 3-0.

En otras noticias: Carlos Antonio Vélez cuenta de las posibilidades de que México se quede sin Mundial 2026