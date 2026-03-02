Confirmada fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia

Falta poco más de 100 días para volver a ver a la Selección Colombia oficialmente en una nueva cita mundialista tras la significativa ausencia en la edición de Catar 2022. La ilusión está intacta y todo apunta a que la 'tricolor' será una de las candidatas a llegar hasta las últimas instancias de la competencia.

El presente deportivo del equipo comandado por Néstor Lorenzo y de cada uno de los jugadores que habitualmente forma parte de ella, ha dejado bastante de qué hablar. Colombia sigue ultimando detalles antes de su participación en el Mundial, en la fecha FIFA de marzo tiene dos amistosos importantes y todavía le haría falta un partido importante antes de viajar a suelo estadounidense. el cual ya confirmó el propio presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

Jesurún confirmó dónde y cuándo será el último partido de Colombia antes del Mundial

Néstor Lorenzo asumirá dos retos importantes de camino a la Copa Mundial, en donde se tendrá que enfrentar ante Croacia el jueves 26 de marzo de 2026. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora local en EE. UU.) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Tres días después jugará su segundo compromiso, el domingo 29 de marzo de 2026, Colombia se medirá con Francia, tricampeona del mundo y una de las selecciones más temidas en el fútbol moderno. El encuentro está previsto para las 2:00 p.m. (hora local) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

La 'tricolor' debutará oficialmente el 17 de junio enfrentándose a Uzbekistán en el Estadio Banorte, pero antes de viajar a asumir este compromiso claramente deberá recibir una despedida por todo lo alto con un duelo que le permita llegar también en buena forma.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue precavido con esta situación y ya tendría todo organizado para que el equipo se vaya con la frente en alto, justamente desde Bogotá, en donde jugará el 29 de mayo en el Estadio El Campín contra un rival que está próximo a definirse.

"Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo iremos a conocer en las próximas horas (del 2 de marzo). Está prácticamente acordado con la alcaldía de Bogotá y los empresarios del Estadio El Campín y creo que no va a sufrir modificaciones Es posible y prácticamente un hecho que el día 7 de junio, ya en terreno de Estados Unidos jugaremos el último partido preparatorio para el mundial.

¿Cuál es el grupo de Colombia para el Mundial?

La Selección Colombia quedó encuadrada en el Grupo K, junto a rivales de distintos continentes que definirán su camino en la primera fase de la competencia.

