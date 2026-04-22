A 50 días del Mundial, estos son los candidatos al titulo

El tiempo se agota y cada vez falta menos para que se dé el pitazo inicial de la Copa Mundial 2026, en donde habrá 48 selecciones participantes luchando por el título en un formato completamente diferente en donde también habrá tres países anfitriones.

La cuenta regresiva finalmente llegó a 50 días, menos de dos meses para conocer a un nuevo campeón de una de las competencias más importantes del mundo y en donde ya se puede empezar a hablar sobre las selecciones favoritas con base en el presente futbolístico, la calidad de sus plantillas y su rendimiento reciente en competiciones internacionales.

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Selecciones candidatas al Mundial 2026

Entre los principales favoritos claramente aparece Selección de Francia, vigente subcampeona del mundo y también actual #1 en el ranking FIFA. Contando con una generación que mezcla experiencia y juventud. Liderados por figuras como Kylian Mbappé, los franceses mantienen una base sólida que les permite competir al más alto nivel en cualquier escenario.

Otra selección que siempre figura es Selección de Argentina, actual campeona del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha demostrado una gran cohesión colectiva y una mentalidad ganadora. Aunque el futuro de Lionel Messi genera incertidumbre y no podría tener mayor protagonismo en esta edición, la albiceleste cuenta con talento suficiente como el de Julián Álvarez, Dibu Martínez y Alexis Mac Allister.

No se puede dejar de lado a Selección de España, que atraviesa un proceso de renovación con jóvenes talentos que ya comienzan a destacar en la élite, tal como es el caso del propio Lamine Yamal, quien se ha encargado de liderar y darle un nuevo aire a la selección y al propio Barcelona.

Finalmente, selecciones como Selección de Alemania y Selección de Portugal también aparecen en el radar, en especial la que comanda Cristiano Ronaldo, ya que llega con un envión anímico tomando en cuenta que jugaría su último Mundial.

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¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuál será el partido inaugural?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026, marcando el inicio de la primera edición con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural se disputará ese mismo día en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Como es tradición, el encuentro de apertura lo jugará el país anfitrión, en este caso Selección de México frente a la Selección de Sudáfrica.