Selección Ecuador: a 50 días del Mundial, se filtró el 70 % de la convocatoria

Un nuevo panorama comienza a tomar forma en la Selección Ecuador de cara a la Copa del Mundo 2026, luego de que se filtrara el listado de 18 futbolistas que aparecerían en el álbum oficial del torneo. Si bien no se trata de una convocatoria definitiva, históricamente este tipo de registros suele anticipar buena parte del grupo que afrontará la cita orbital.

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Los futbolistas de Ecuador que aparecen en el álbum del Mundial

En el arco aparecen dos nombres de experiencia: Gonzalo Valle y Hernán Galíndez, quienes han sido habituales en los procesos recientes del combinado ecuatoriano. Ambos se perfilan como las principales alternativas para custodiar la portería en el certamen internacional.

La zona defensiva también muestra una base sólida, encabezada por Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Willian Pacho, futbolistas que militan en el fútbol europeo y que han sido claves en el crecimiento competitivo del equipo. A ellos se suman Ángelo Preciado y Joel Ordóñez, ampliando las variantes en la última línea.

En el mediocampo, Ecuador apostaría por talento joven y dinámica, con nombres como Moisés Caicedo y Kendry Páez, acompañados por Alan Franco y Pedro Vite. Se trata de un bloque que mezcla recuperación, salida limpia y creatividad, aspectos que han caracterizado a la tri en los últimos años.

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Por su parte, la zona ofensiva cuenta con una nómina amplia y versátil. John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia lideran un ataque que también incluye a Nilson Angulo, Alan Minda y Kevin Rodríguez, todos con capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.

Dentro de los nombres que aparecen, uno de los casos que genera incertidumbre es el de Leonardo Campana. El delantero presenta una lesión en los isquiotibiales que lo tendría fuera de competencia hasta mediados de mayo, situación que podría comprometer su presencia en la lista final.

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Ante este escenario, surge como alternativa Jordy Caicedo, quien atraviesa un buen momento en Huracán, registrando ocho goles en 13 partidos. Su presente lo posiciona como un candidato fuerte para meterse en la convocatoria definitiva si Campana no logra recuperarse a tiempo.

Cabe recordar que, Ecuador, de la mano del argentino Sebastián Beccacece, se ha consolidado como un equipo competitivo en las Eliminatorias y se perfila como una de las más sólidas de Conmebol en la actualidad.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador integrará el grupo E de la Copa del Mundo junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Su debut será el 14 de junio ante los africanos, posteriormente enfrentará a Curazao el 20 y cerrará la fase de grupos frente a Alemania el 25, en una zona que promete alta exigencia desde el inicio.