Selección Colombia: filtran los primeros 18 convocados que tendría Lorenzo en el Mundial

A lo largo de las últimas convocatorias de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha tenido muy pocas variantes en cada listado. Salvo algunos cambios como en la delantera en el caso de Jhon Jáder Durán que no volvió a estar dentro de la nómina de la ‘Tricolor’, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández o Nelson Deossa, los citados son los mismos.

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En Eliminatorias, Néstor Lorenzo no varió, y en la Fecha FIFA de marzo de 2026 contra Croacia y Francia, tampoco hubo mayores nombres diferentes a los que el argentino ha citado. De hecho, en esta nómina tuvo a Yerson Mosquera que podía verlo y sacar conclusiones, o un Carlos Andrés Gómez que podía ser titular para ver otras alternativas en las bandas.

La novedad contra Francia fue Juan David Cabal que no brindó seguridad en el partido y dio una pelota que terminó en gol de los franceses. Su rival golpeó el tablero y jugó con una nómina de suplentes para sacar conclusiones. Colombia no hizo eso, y, seguramente, se casará con las fichas habituales.

LOS 18 JUGADORES QUE PODRÍAN ESTAR DENTRO DEL MUNDIAL CON SELECCIÓN COLOMBIA

Néstor Lorenzo tendrá que elegir a los mejores nombres para completar una lista de 26 futbolistas que afrontarán este Mundial 2026 con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos. El 5 de mayo saldrá el álbum de la Copa del mundo y ya salieron a la luz las imágenes de cada selección.

En cuanto a Colombia apareció una lista de 18 jugadores, además del espacio de la lámina de la formación del combinado nacional y el escudo. Claramente, los nombres que salen en el álbum oficial del Mundial no siempre son exactos, pero, sin duda alguna, Panini puso a la mayoría de los nombres que han estado en este proceso.

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Esa lista tiene a algunas ausencias con respecto a lo que se ha visto en las anteriores ocasiones en las repetidas convocatorias de Néstor Lorenzo para las Eliminatorias y para la reciente Fecha FIFA de marzo. El tercer arquero es algo que llama la atención y Panini solo puso a Camilo Vargas y David Ospina. Así las cosas, estos son los 18 jugadores del álbum:

Arqueros

Camilo Vargas y David Ospina

Defensas

Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias

Volantes

Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias

Delanteros

Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz

LOS BORRADOS DE COLOMBIA EN EL ÁLBUM DEL MUNDIAL 2026

Hay dudas de quiénes serán los tres arqueros de la Selección Colombia. Camilo Vargas y David Ospina aparecen en el álbum oficial, mientras que Álvaro Montero, quien fue convocado a la última Fecha FIFA de marzo no salió como lámina.

En cuanto a los defensores, no está Yerson Mosquera que tampoco pudo jugar ante Croacia o Francia a finales del mes pasado, ni tampoco Juan David Cabal titular frente a los franceses ni tampoco estuvo Déiver Machado que vio minutos en ambos compromisos.

Por el lado de los volantes, no está Gustavo Puerta que también sumó minutos en la cancha ni tampoco Jáminton Campaz. Y en los delanteros se olvidaron de Rafael Santos Borré que ha estado en la mayoría de los procesos de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, ni tampoco Johan Carbonero ni Carlos Andrés Gómez.

ALGUNAS VECES FALLA PANINI EN EL ÁLBUM

Con estos 18 jugadores quedarían ocho jugadores más por convocar, ahí podrían estar los borrados en el álbum o jugadores como Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Álvaro Angulo, entre otros que podrían ser tenidos en cuenta en el Mundial.

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Pero, por lo general, hay errores en el álbum oficial cuando ya salen a la luz los nombres de los convocados. En Italia 1990 y Estados Unidos 1994 apareció el espacio para John Jairo la ‘Turbina’ Tréllez, pero finalmente, el cuerpo técnico no tuvo en cuenta a Tréllez. Esto podría pasar con alguno de los 18 en el álbum.