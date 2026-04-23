A 50 días del Mundial: James recibió nuevo golpe en Minnesota United

En este miércoles 22 de abril se espera que Néstor Lorenzo pueda estar pendiente de los jugadores colombianos que vienen dando de qué hablar como Luis Fernando Díaz o Luis Javier Suárez clasificados a finales en Alemania y Portugal respectivamente o en James Rodríguez.

Por la MLS, Minnesota United visitó al FC Dallas con James Rodríguez en la convocatoria. Quedaba la espera de saber si Cameron Knowles iba a dejar la incertidumbre atrás para alinear por primera vez en la MLS al volante colombiano desde los primeros minutos.

Ya recuperado de una deshidratación que tuvo en la Fecha FIFA, el colombiano regresó a los entrenamientos y fue inicialista contra el Sacramento Republic FC por la US Open Cup. Estuvo 66 minutos en cancha y tuvo un remate que pudo significar su primera anotación como jugador del Minnesota United.

NUEVA SALIDA EN LA MLS: ¿QUÉ PASÓ CON JAMES RODRÍGUEZ?

Después del partido por la US Open Cup reportándose con 66 minutos, Cameron Knowles sigue dando largas con el colombiano. Contra el Portland Timbers, en un partido que el Minnesota United ganó los tres puntos sin James Rodríguez, Knowles apenas lo metió en el minuto 90 cuando ya se acababa el compromiso.

Quedan apenas 50 días para que arranque el Mundial, e infortunadamente para James Rodríguez, el volante no viene sumando la regularidad necesaria en el Minnesota United. Justamente en el compromiso entre el cuadro minesotano y el FC Dallas, Cameron Knowles volvió a dejarlo en el banquillo de suplentes.

Por la MLS, ya son siete compromisos desde que James Rodríguez llegó a la institución minesotana y no ha podido recibir la primera titularidad. En algunos encuentros ni siquiera estuvo por su recuperación de la deshidratación y en otros, aunque fue convocado, Cameron Knowles no lo tuvo en cuenta.

Bajo ese panorama, el volante colombiano apenas ha sumado poco más de 40 minutos en la MLS desde su llegada al Minnesota United y 66 en la US Open Cup. Un puñado de tiempo que podría poner en duda su titularidad con la Selección Colombia por la poca regularidad que ha tenido.

¿JAMES SE CANSÓ DEL MOMENTO EN MINNESOTA UNITED?

Después de la victoria en condición de local contra el Portland Timbers, los jugadores del Minnesota se acercaron a su afición para festejar con los allegados, pero en gestos del colombiano se veía molestia por el poco tiempo que sumó y por las pocas apariciones que ha tenido en el club.

Se acerca el Mundial y se esperaba que James Rodríguez pudiera llegar al certamen mundialista con minutos. Infortunadamente, esta seguidilla de suplencias seguro que no estaba en los planes ni del volante capitán de la selección ni en nadie, pues, un equipo que celebraba por la llegada de una figura como James que pasó por el Real Madrid es impensado que fuera suplente fecha tras fecha.

LO QUE LE QUEDA A JAMES RODRÍGUEZ ANTES DEL MUNDIAL

Sin duda alguna, James Rodríguez cuenta con el apoyo de Néstor Lorenzo y eso quedó en evidencia con la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo. De igual forma, la necesidad es que pueda sumar minutos en cancha y hasta ahora, Minnesota United no le ha dado esa posibilidad.

Minnesota United ha jugado nueve partidos y han sido contadas las ocasiones que James Rodríguez ha sido de la convocatoria. Además, poco más de 100 minutos no indican nada bueno pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

Minnesota United vs LAFC

San José Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup

Columbus Crew vs Minnesota United

Minnesota United vs Austin FC

Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán siete partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.