El Mundial FIFA se acuerda de James Rodríguez con emotivo video

James David Rodríguez se sigue preparando para estar con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Los hinchas de la tricolor, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, sueñan con que el cucuteño pueda repetir lo que hizo en el Mundial 2014, que se realizó en Brasil. El 10, en aquel certamen, fue una de las grandes figuras.

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El golazo de James

Y precisamente en ese torneo, en la última jornada de la fase de grupos, el exjugador del Mónaco de Francia y Porto de Portugal, ante la selección de Japón, marcó un verdadero golazo.



Ese golazo fue recordado este lunes 20 de abril por la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA. James David quedó solo contra un rival, le hizo un doble enganche y, ante la salida del portero, picó la pelota para mandarla al fondo de la red.

Interacción por el 10

El video publicado por el Mundial FIFA ya suma más de 27 mil reproducciones. Muchas personas, en diferentes partes del mundo, han reposteado y comentado el video del tanto del cafetero.



Y ya que se habla de James, este estuvo en los recientes amistosos de la tricolor ante Croacia y Francia, que se realizaron en Estados Unidos. Después del duelo contra el equipo galo, se supo que Rodríguez no terminó de la mejor manera a nivel físico.

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Palabras de Lucho

Sobre ese tema, días después, habló Luis Díaz. “Él es el capitán, obviamente va a querer estar ahí ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para siempre tratar de ayudar en lo que más se pueda. Él va a querer jugar siempre. Esperemos que pueda retomar sus descansos bien, que siga aprovechando lo que tiene en su equipo, que siga cogiendo el nivel que queremos todos. Él va a llegar bien (a la Copa del Mundo), no te preocupes”, dijo, en su momento, en palabras recogidas por ESPN.