Cuadrado se refirió al momento de James antes del Mundial: “La gente olvida”

Mucho se ha hablado del momento que vive James David Rodríguez antes de afrontar la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En el Minnesota United, infortunadamente, el colombiano no ha podido sumar regularidad con apenas 40 minutos en la MLS y con 66 minutos disputados en la US Open Cup.

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James Rodríguez tampoco tuvo un buen presente en la Fecha FIFA de marzo cuando Colombia enfrentó a Croacia y a Francia. Su presentación quedó a deber bastante, mientras que se esperaba que pudiera ser el líder y referente en esos compromisos para medir el terreno antes de afrontar el Mundial.

Por esta razón, Juan Guillermo Cuadrado en entrevista con ESPN entró a defender al volante ‘10’ y capitán de la Selección Colombia. Además, envió un mensaje claro para quienes dudan del momento de James Rodríguez aseverando que la gente olvida completamente lo que le ha dado al país.

“LA GENTE OLVIDA”, JUAN GUILLERMO CUADRADO SOBRE JAMES RODRÍGUEZ

James Rodríguez debe sumar la regularidad necesaria para poder cambiar las críticas por buenas sensaciones en esta etapa mundialista que podría ser la última para el volante del Minnesota United. Juan Guillermo Cuadrado referenció que, en este tema del capitán, el jugador llegará con un buen semblante en esta competencia.

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Quedan 50 días para el Mundial y Juan Guillermo Cuadrado afirmó que no será ningún problema para James Rodríguez ponerse la ‘10’ en el Mundial para liderar a la Selección Colombia, “es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que queda después que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos él va a llegar muy bien”.

Además, dejó claro que, pese al nivel que tuvo en los dos partidos de Fecha FIFA, creó oportunidades de gol, “yo, por ejemplo, analizo, cuando veo a la Selección, que para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, propuso y estuvo muy bien. En todo lo que jugó puso tres pases que fueron clave”.

JUAN GUILLERMO CUADRADO Y EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL

En esta entrevista con ESPN, Juan Guillermo Cuadrado también afirmó que, “yo siempre, aunque no he estado, siempre me he sentido como cerca y parte, porque hice parte como del proceso, estando los primeros partidos con el profe Néstor y cuando uno habla de la Selección, la Selección es un orgullo".

Aunque ya no lo han vuelto a convocar, referenció que no hay nada más lindo que estar dentro del combinado nacional, “poder vestir la camiseta es lo más hermoso, poder representar a tu país. Y obviamente vivirlo de afuera es diferente, pero siempre con esas ganas de que lo hagan bien, hacer lo mejor por la Selección".

EL ANÁLISIS SOBRE NÉSTOR LORENZO

En los últimos días, Néstor Lorenzo ha estado en la mira de los aficionados por las pocas variantes que tiene en cada convocatoria citando a los mismos jugadores de siempre. Sin embargo, Lorenzo cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol, y, ahora, de Juan Guillermo Cuadrado.

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El jugador del Pisa también referenció que, “yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Sé cómo trabajan, sé el esfuerzo. He estado en ese entorno”. Juan Guillermo Cuadrado ya estuvo en la nómina de convocados con Néstor Lorenzo anteriormente.

Por último, sobre las mejoras que debe tener la Selección Colombia, Cuadrado afirmó que, “en estos dos partidos que hubo, no se vio tan bien porque venían muchos jugadores que no estaban en su ciento por ciento, pero que confío totalmente porque sé que van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar para afinar bien".