El futuro de James Rodríguez sigue preocupando, principalmente a los aficionados de la Selección Colombia, teniendo en cuenta los pocos meses que faltan para la Copa del Mundo de 2026.

Después de salir del Club León de México, solo se han generado rumores sobre el nuevo equipo del mediocampista de 34 años, que se ha mantenido entrenando de manera individual y sin vincularse a ninguna institución.

El mediocampista ha sido relacionado con equipos de España, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.

Lea también Nueva pista sobre el futuro de James Rodríguez: se conocieron detalles

¿A James lo ofrecen en Argentina?

Este lunes 2 de febrero se dio a conocer una nueva versión sobre el posible nuevo destino de James Rodríguez.

Se trata de la primera división de Argentina, a donde el colombiano habría sido ofrecido a Estudiantes de La Plata y al Club Atlético Platense.

El supuesto acercamiento de James con Estudiantes se registró ante la posibilidad de disputar la Copa Conmebol Libertadores y el hecho de ser considerado un fichaje de alto impacto.

Sin embargo, en la noche de este lunes, César Luis Merlo sorprendió al asegurar que Rodríguez también habría sido ofrecido al Club Atlético Platense.

Merlo agregó que "el nombre del mediocampista colombiano fue acercado y desde la directiva lo analizan seriamente como una opción".

A pesar de lo informado, el alto costo del salario de James no permitiría cualquier acercamiento a Argentina.

¿El futuro de James en la MLS?

Otra versión que se conoció este lunes 2 de febrero tiene que ver con la posibilidad de que James Rodríguez llegue a una institución de la MLS.

El equipo que saltó a flote en las últimas horas es el del Minnesota United, según se informó en La Fm Más Fútbol.

¿Cuándo tomará la decisión James?

En medio de tantos rumores sobre su futuro, lo cierto es que James Rodríguez estaría en una "carrera contrarreloj" para definir su futuro para ponerse a punto físicamente y tomar ritmo de competencia de cara a la Copa del Mundo.

Según se conoció, en los próximos días se podría conocer la decisión final y el nombre de nuevo equipo del mediocampista colombiano.