Nueva pista sobre el futuro de James Rodríguez: se conocieron detalles

El futuro de James David Rodríguez sigue generando incertidumbre, teniendo en cuenta los pocos meses que faltan para que se juegue la Copa de Mundo de 2026.

A este lunes 2 de febrero, el capitán de la Selección Colombia todavía no tiene equipo para disputar la temporada 2026 y se mantiene realizando entrenamientos de manera individual.

Minnesota United FC ¿nuevo equipo de James?

En medio de los rumores con respecto al posible nuevo equipo de James Rodríguez, este lunes 2 de febrero el periodista Juan Felipe Cadavid dio a conocer en La Fm Más Fútbol el nombre de otro club al que podría llegar el mediocampista.

Cadavid aseguró que alguien cercano y con conocimiento solo le advirtió que estuviera atento a la opción del Minnesota United de la MLS.

De esta manera, toma mucho más fuerza la posibilidad de que James Rodríguez llegue a la MLS, en donde ha sido vinculado con varios equipos.

¿Cuándo comienza la MLS?

La opción de que James Rodríguez llegue a la MLS toma más fuerza, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en la liga de Estados Unidos termina el 28 de marzo.

Adicionalmente, la competencia de la MLS dará iniciará el próximo 21 de febrero.