A Jhon Jader Durán se le abre oportunidad de volver a una liga top de Europa

El delantero colombiano Jhon Jader Durán debe definir en los próximos días su futuro profesional, luego de terminar anticipadamente su contrato con el Zenit de San Petersburgo. Con el equipo ruso, el atacante de 22 años solo jugó nueve partidos y marcó dos goles.

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Ahora, Durán tendrá que ponerse bajo las órdenes de Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos, para su destino en la temporada 2026/2027.

Lazio quiere a Jhon Jader Durán

En las últimas horas se ha dado a conocer que Jhon Jader Durán tendría una nueva oportunidad de volver a una de las tres grandes ligas de Europa.

Se trata de la Lazio de Italia, que habría manifestado su interés en contratar al delantero colombiano para la temporada 2026/2027.

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El equipo de la capital italiana pretendería llegar a un acuerdo para lograr un contrato en condición de préstamo, el cual no sería inconveniente.

Sin embargo, Jhon Jader Durán tendría que sacrificar parte de su salario, ya que Lazio no estaría dispuesto a pagar el alto valor que recibe el colombiano en la actualidad.

Durán podría volver a Turquía

Jhon Jader Durán y su representantes también tendrían sobre la mesa la posibilidad de volver al fútbol de Turquía en donde ya jugó para el Fenerbahçe.

Desde hace algunas semanas se ha mencionado el atacante podrá ser parte del Galatasaray.