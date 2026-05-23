Durán le habría cerrado la puerta a la selección Colombia y entrena con otro equipo

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se aproxima una nueva edición de la Copa Mundial, pero también otro mercado de fichajes en el que se espera que los futbolistas colombianos puedan robarse el protagonismo.

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En ambas situaciones que envuelven al mundo del fútbol en 2026, Jhon Jáder Durán es protagonista, ya que fue convocado por Néstor Lorenzo en la prelista de los 55 jugadores rumbo al Mundial, pero el goleador no se ha vinculado con la selección a pesar de estar en Medellín desde hace varios días.

Durán no entrena con la Selección Colombia, pero si con Envigado

La 'tricolor' se ha caracterizado últimamente por los jugadores que brillan a nivel individual en sus clubes, tal como es el caso de Luis Díaz, Luis Suárez y Daniel Muñoz, pero Néstor Lorenzo tiene que ver más allá y pensar a futuro, por lo que decidió darle una nueva oportunidad a Jhon Jáder Durán.

El delantero que milita actualmente en el Zenit de Rusia ha tenido un paso bastante neutral y la cantidad de goles y minutos que ha sumado no son como las que tenía con su primer ciclo con la Selección Colombia, pero el estratega argentino decidió darle un voto de confianza nuevamente.

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Sin embargo, Durán parece no haberle correspondido del todo, ya que se desvinculó desde hace varios días de Zenit de Rusia, con el cual quedó campeón de la liga local, viajó a Colombia tras haber recibido la noticia, pero a pesar de que las puertas de la concentración ya están abiertas y se han vinculado varios jugadores como James, Camilo Vargas y Richard Ríos, Durán no ha hecho lo propio.

El delantero se encuentra en Medellín y se le ha visto haciendo de todo menos entrenar bajo el mando de Néstor Lorenzo. Incluso se le vio recientemente con la camiseta de Envigado entrenando con el resto de los jugadores del club, al cual también fue a ver en la última fecha de los cuadrangulares.

Próximo partido de Colombia rumbo a la Copa Mundial

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, en un partido correspondiente al Grupo K que se disputará en Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. hora colombiana.