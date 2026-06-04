Los medios europeos afirman que el reconocido mediocampista colombiano Richard Ríos saldría del Benfica de la primera división de Portugal de cara al inicio de la siguiente temporada.



El equipo que más estaría insistiendo para hacerse con los servicios del exjugador del Palmeiras de Brasil es Napoli de la Serie A de Italia, donde jugó el portero David Ospina y otros jugadores colombianos.

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Ríos se iría del Benfica

Eso sí, si Benfica quiere contratar a Richard Ríos, tendrá que hacerlo a través de una compra, ya que Benfica no está interesado en prestar al jugador. El cafetero se iría vendido sí o sí.



Y hablando de una posible venta de Richard Ríos, este jueves 4 de junio, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol, hizo referencia a la cláusula de rescisión que tiene el mediocampista.

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La cláusula de salida de Ríos

Carlos Antonio Vélez señaló que la cláusula de salida del jugador del Benfica de Portugal es de 100 millones de euros, una tremenda locura. Napoli o el club que quiera fichar a Richard Ríos tendrá que pagar eso o un poco más.



Habrá que esperar para conocer si Richard Ríos, finalmente, se irá del Benfica. El jugador, mientras tanto, se encuentra concentrado con la Selección Colombia de Mayores.

El mediocampista estará en el Mundial

Richard fue convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Ríos, se espera, sea titular en el certamen orbital. Su compañero en la mitad de la cancha sería Jefferson Lerma. Si este último jugador no es titular, Richard estaría acompañado por Gustavo Puerta.



