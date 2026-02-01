A Jhon Jader Durán se le complica el futuro: equipo lo descartó

Incierto se mantiene el futuro del delantero colombiano Jhon Jader Durán a pocas horas para que cierre el mercado de fichajes de invierno en las principales ligas de Europa de cara a la recta final de la temporada 2025/2026.

En las recientes semanas se dio a conocer que Durán podría salir del Fenerbahçe de Turquía al supuestamente haber despertado interés de otros importantes clubes del Viejo Continente.

Los rumores crecieron, ya que el colombiano no fue convocado para el partido del jueves 29 de enero contra FCSB por la última fecha de la fase de la liga de la Europa League.

Adicionalmente, desde Turquía se informó que en Fenerbahçe estarían molestos con la actitud e interés del atacante de salir del club en plena mitad de temporada, hasta el punto de empezar a negociar la terminación anticipada de su contrato en condición de préstamo.

Jhon Jader Durán se queda sin opciones

En medio de las dudas por su futuro, este domingo 1 de febrero, Fabrizio Romano dio a conocer que el Lille de Francia nunca "estuvo cerca" de fichar a Jhon Jader Durán.

La posibilidad de que Durán llegara al Lille se destapó durante la gran cantidad de nombres de equipos que se filtraron sobre posibles destinos del colombiano.

Romano agregó que Juventus de Italia, otro club con el que se relacionó a Durán, tiene además del atacante de 22 años otras opciones para reforzar su parte ofensiva.

Ante este panorama, Jhon Jader Durán se estaría quedando sin opciones para afrontar un nuevo desafío en su carrera, por lo que podría permanecer en Fenerbahçe o incluso retornar a Al Nassr de Arabia Saudita.