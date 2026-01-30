Lucumí y Durán ya tienen rivales en Europa League ; así quedaron los 16vos de final

Este viernes 30 de enero se dieron a conocer los cruces de dieciseisavos de final en la presente edición de la Europa League, segunda competencia de clubes más importante del Viejo Continente detrás de la UEFA Champions League.

El sorteo de 'play-offs' celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), levantaba expectativa en Colombia por saber los rivales de los equipos donde Jhon Lucumí y Jhon Jader Durán militan, el Bologna y el Fenerbahce, respectivamente.

Así quedaron los cruces de 16avos de final en la Europa League:

A continuación se presentan los cruces de ‘playoffs’ (partidos de ida y vuelta) que se disputarán los días 19 y 26 de febrero:

Ludogorets (BUL) vs. Ferencvaros (HUN)

Panathinaikos (GRE) vs. Viktoria Plzen (CZE)

Brann (NOR) vs. Bologna (ITA) de Jhon Lucumí

Dinamo Zagreb (CRO) vs. Genk (BEL)

PAOK (GRE) vs. Celta (ESP)

Celtic (ESC) vs. Stuttgart (GER)

Fenerbahce (TUR) con Jhon Jader Durán vs. Nottingham (ING)

Lille (FRA) vs. Estrella Roja (SRB).

Futuros emparejamientos de octavos de final:

Los equipos que accedieron directamente a los octavos de final de esta competencia, como el caso del Betis donde militan los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, esperan rivales para esos cruces, los cuales se definirán a través de un nuevo sorte que se llevará a cabo el viernes 27 de febrero:

* Ganador Ludogorets (BUL) - Ferencvaros (HUN) / Oporto (POR) o Braga (POR)

* Gandor Panathinaikos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) / Midtjylland (DIN) o Betis (ESP)

* Ganador Dinamo Zagreb (CRO) Genk (BEL) / Friburgo (GER) o Roma (ITA)

* Ganador PAOK (GRE) - Celta (ESP) / Lyon (FRA) o Aston Villa (ING)

* Ganador Celtic (ESC) - Stuttgart (GER) / Braga (POR) o Oporto (POR)

* Ganador Fenerbahce (TUR) - Nottingham (ING) / Betis (ESP) o Midtjylland (DIN)

* Ganador Brann (NOR) - Bologna (ITA) / Roma (ITA) o Friburgo (GER)

* Lille (FRA) - Estrella Roja (SRB) / Aston Vila (ING) o Lyon (FRA).