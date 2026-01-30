¿Fenerbahçe se cansó de Jhon Jader Durán? Tomaron nueva decisión

Nuevamente el futuro del delantero colombiano Jhon Jader Durán es incierto, después de que se informara que podría salir del Fenerbahçe de Turquía en pleno mercado de fichajes de invierno en Europa.

En los últimos días se dio a conocer que Durán saldría del equipo turco al supuestamente despertar interés en importantes instituciones del Viejo Continente entre las que estaría Juventus, Lille y otros clubes de la Premier League.

Sin embargo, este viernes 30 de enero se informó que Juventus no pretende al atacante colombiano y su destino seria el Lille de la primera división de Francia.

Fenerbahçe se cansó de Jhon Jader Durán

En medio de los rumores de salida, Fenerbahçe se habría cansado de la incertidumbre por la situación de Jhon Jader Durán y habría tomado una decisión radical.

Según informó el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, los canarios comenzaron gestiones para rescindir anticipadamente el contrato en condición de préstamo que vínculo al delantero colombiano con Fenerbahçe.

El vínculo de Durán con el equipo de Turquía estaba pactado hasta junio de 2026, por lo que su futuro se definiría con Al Nassr, que tampoco lo tendrían en cuenta.

Jhon Jader Durán se quedaría sin Mundial

Teniendo en cuenta la incertidumbre por su futuro, Jhon Jader Durán estaría perdiendo la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia en la Copa del Mundo del 2026.

Durán, que se ausentó de las últimas convocatorias, había retomado su buen rendimiento en Fenerbahçe.