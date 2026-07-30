A los 33 años murió volante con paso por Once Caldas y Tolima

En pleno inicio de un nuevo semestre en el Fútbol Profesional Colombiano un duro golpe sacude a Deportes Tolima y a Once Caldas luego de que se anunciara la muerte un joven mediocampista que pasó por las filas de cada uno de estos equipos.

Lea también Definidos los 5 primeros cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento del exfutbolista Bismar Córdoba a los 33 años, luego de una lucha intensa contra el cáncer.

Bismar Córdoba falleció tras una lucha contra el cáncer

La noticia generó múltiples mensajes de condolencia por parte de excompañeros, aficionados y personas vinculadas al deporte, quienes recordaron su paso por el fútbol profesional y expresaron solidaridad con sus familiares y seres queridos.

El joven mediocampista nació en Turbo, Antioquia, Córdoba se formó en la 'cantera de héroes', Envigado, y construyó su carrera en el fútbol colombiano desde la temporada 2012.

Su recorrido incluyó pasos por clubes como Envigado, Bogotá FC, Leones y Jaguares de Córdoba, antes de llegar a dos instituciones tradicionales del país como Deportes Tolima y Once Caldas, equipos con los que disputó competencias del fútbol profesional colombiano, pero en cortos lapsos debido al desarrollo de su enfermedad.

La noticia de su fallecimiento, a causa de un cáncer, provocó impacto en el entorno futbolístico debido a su juventud. Con apenas 33 años, Córdoba deja el recuerdo de una carrera desarrollada en distintos clubes del país y de una trayectoria construida a través de varias temporadas en el balompié profesional.

¿Cómo iniciaron Tolima y Once Caldas la Liga Betplay 2026-II?

Ambas escuadras debutaron de la mejor manera y sumaron sus primeros tres puntos en el semestre de clausura, lo que les permite instaurarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Once Caldas fue el que más destacó al golear por un marcador de 5-1 a Cúcuta Deportivo en el Estadio Palogrande. Mientras que Tolima derrotó al vigente campeón, Junior de Barranquilla 2-1 en el Estadio Manuel Murillo Toro.