La Copa Sudamericana 2026 continúa definiendo su cuadro de octavos de final y este jueves quedaron confirmadas tres nuevas llaves tras las clasificaciones de Cienciano, Vasco da Gama y Bragantino, equipos que superaron sus respectivas series de playoffs para mantenerse en competencia y acercarse a la fase decisiva del torneo continental.

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Sin embargo, todavía hacen falta tres partidos más por disputarse para que se conozca finalmente los 16 mejores equipos que irán en busca de un nuevo título internacional.

Definidos 5 cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La remontada de la jornada la protagonizó Cienciano, que logró revertir la eliminatoria frente a Lanús con una victoria por 4-2. Cienciano aseguró su clasificación a los octavos de final, donde tendrá un nuevo reto frente a Botafogo, uno de los equipos que obtuvo su cupo de manera directa tras la fase de grupos.

Otro de los clasificados fue Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Medellín con un marcador global de 3-2. La serie se definió en un partido de alta intensidad que también tuvo protagonismo del VAR, luego de que el sistema anulara un penal inicialmente sancionado para el conjunto brasileño por una mano previa en la acción ofensiva. A pesar de ello, Vasco logró sostener la ventaja necesaria para avanzar y ahora tendrá como rival a Olimpia de Paraguay en los octavos de final.

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El tercer clasificado de la jornada fue Bragantino. El equipo brasileño venció por 1-0 a Sporting Cristal en el compromiso de vuelta y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.Con su clasificación confirmada, Bragantino afrontará un nuevo desafío frente a Atlético Mineiro, en una llave que enfrentará a dos clubes brasileños.

Los otros dos cruces que ya se habían definido eran los de Santos, el cual se medirá ante Macará de Ecuador y Tigre, el cual jugará contra Montevideo Torque.

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¿Cuándo comenzarán los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Los ocho ganadores de los playoffs se medirán con los ocho equipos que terminaron como líderes de sus grupos en la fase previa, en una serie de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global al finalizar los 180 minutos, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 comenzarán la semana del 11 de agosto. La programación establecida por la CONMEBOL contempla los partidos de ida entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 18 y el 20 de agosto.