"Si deseábamos que alguien nos eliminara, era Barranquilla": Alfredo Arias

La eliminación de Junior a manos de Barranquilla FC en la Copa BetPlay dejó un ambiente de frustración en el cuadro rojiblanco. Luego de caer por penaltis tras un empate 5-5 en el marcador global, el técnico Alfredo Arias felicitó al rival, pero también cuestionó con dureza el arbitraje del compromiso.

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Alfredo Arias habló tras la eliminación de Junior ante Barranquilla

El entrenador comenzó destacando el trabajo del equipo que avanzó a los octavos de final. "Si deseábamos que alguien nos eliminara, era el Barranquilla FC. Mi deseo es que les vaya de lo mejor. Hicieron dos muy buenos partidos. Son muchachos que conocemos (...) y van a seguir creciendo. Felicitarlos", afirmó.

Sin embargo, el uruguayo aseguró que las decisiones arbitrales tuvieron una incidencia directa en el desarrollo del encuentro. "Hoy también voy a hablar del arbitraje, aunque no acostumbro a hacerlo. Hoy influyeron directamente, ya no solo en el resultado, sino en todos los goles que recibimos", señaló.

Arias argumentó que el primer y el tercer tanto de Barranquilla FC fueron en fuera de juego y que el segundo nació de una falta previa que, según su criterio, no fue sancionada. "Aclaro, esto no es excusa, pero sí es preocupante", agregó.

Pese a sus críticas, el entrenador valoró la reacción de sus dirigidos durante el partido. "Mis jugadores se repusieron de todos esos errores, lo intentaron ganar, pero no pudimos porque al frente había un rival que lo hizo muy bien", manifestó.

El estratega insistió en que no podía analizar los goles desde el aspecto defensivo. "Hoy es un partido que no podemos analizar desde los errores defensivos, porque los errores están en el arbitraje. Yo estoy tranquilo porque conozco al grupo y sé que van a reaccionar", sostuvo.

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Arias también recordó el reciente partido frente a Deportes Tolima y reconoció aspectos que su equipo debe corregir. "Tenemos mucho que mejorar. El campeonato ya lo ganamos y no podemos seguir festejándolo. Hoy creo que lo hicimos bien, pero nos enfrentamos a un buen rival y en los goles de ese buen rival hubo incidencia arbitral. No había VAR y perdemos por penales, esa es la realidad", expresó.

Finalmente, el técnico aseguró que la eliminación debe servir como aprendizaje para el resto de la temporada. "Esta eliminación nos tiene que servir para mejorar, porque con esto no nos va a alcanzar. Tenemos que mejorar en todos los aspectos para que cuando llegue el momento de competir por lo importante, estemos bien", concluyó.