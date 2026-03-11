A Luis Díaz ya lo tendrían como ganador del Balón de Oro

El paso de Luis Díaz por el Bayern Munich ha sido uno de los temas más destacados del fútbol europeo desde su llegada en 2025. El extremo colombiano arribó al club alemán procedente del Liverpool FC en un traspaso cercano a los 75 millones de euros y rápidamente comenzó a demostrar su calidad en la Bundesliga y en competiciones internacionales.

El delantero de la Selección Colombia ha dado mucho de qué hablar por la dupla ofensiva que ha protagonizado con Harry Kane y por la gran cantidad de goles que ha logrado conseguir y que hacen que justamente entre como uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro según el 'Pibe' Valderrama.

Lea también El jugador de la Liga BetPlay que Pinto pidió para la Selección Colombia

El Pibe ve como ganador del Balón de Oro a Luis Díaz

A lo largo de su primera temporada, el colombiano ha mostrado un rendimiento muy destacado. En la Bundesliga ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo, acumulando goles y asistencias con regularidad. Incluso llegó a sumar más de 20 participaciones directas en gol en poco más de veinte partidos del torneo, combinando anotaciones y pases decisivos, cifras que lo colocaron entre los futbolistas más influyentes del campeonato.

Uno de los momentos más memorables de su temporada llegó en febrero de 2026, cuando marcó su primer triplete con el Bayern en una contundente victoria 5-1 ante Hoffenheim, demostrando su capacidad goleadora y su facilidad para aparecer en partidos importantes.

Sin duda alguna el delantero de la Selección Colombia es uno de los jugadores más completos a nivel mundial, ya que mantiene su rendimiento a nivel local, internacional y con la camiseta de la Selección Colombia, lo que ha llevado a que un jugador histórico como lo es Carlos 'El Pibe' Valderrama, lo tenga como firme candidato a ganar el Balón de Oro.

"Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas, un amigo me escribe cada vez: 'gol de Lucho'. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado nos ganamos el Balón de Oro".

En otras noticias: Jhon Durán respondió ante las críticas del Pibe

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia?

El extremo colombiano Luis Díaz volvería a jugar con la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA de marzo de 2026, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dispute dos partidos amistosos de preparación rumbo al Mundial.

El primer compromiso está programado para el 26 de marzo de 2026, cuando Colombia enfrente a Croacia en un partido amistoso internacional. Posteriormente, la Tricolor tendrá un segundo compromiso el 29 de marzo de 2026 frente a Francia, otro rival europeo de alto nivel que servirá como prueba importante antes de la cita mundialista.