Portero del Tottenham reaccionó tras fatídica noche de Champions: “Del sueño a la pesadilla”

Igor Tudor tomó una de las decisiones más curiosas para una fase de los octavos de final de la UEFA Champions League. Guglielmo Vicario había sido el arquero titular a lo largo de toda la fase de liga dejando su arco en cero en seis partidos de ocho disputados. El mal momento en la Premier League dejó al italiano a un lado y a Antonín Kinsky.

El tema era que Antonín Kinsky, a sus 22 años hacía su debut en la UEFA Champions League esperando tener una buena noche contra el Atlético de Madrid. La cuenta del Tottenham dejó una publicación en redes sociales felicitando al joven guardameta que se estrenaba en la competencia.

Antes de los primeros veinte minutos había pasado de todo en Madrid con tres goles de Atlético y dos de ellos con una respuesta floja de Antonín Kinsky, el primero por un resbalón en un despeje, el segundo, un balón que le pasó por debajo de los pies y quedó solo Julián Álvarez para marcar a placer. A los 17 minutos, Tudor sacó al joven guardameta y puso a Guglielmo Vicario.

KINSKY APARECIÓ EN LAS REDES SOCIALES

Una vez dejó la cancha, el checo se fue al vestuario con una cara de pocos amigos por la noche infortunada que tuvo. Con el tiempo, apareció una publicación en su cuenta de Instagram rompiendo el silencio de lo que para Kinsky era nada más ni nada menos que un sueño.

Antonín Kinsky reaccionó a lo sucedido con un mensaje de agradecimiento a quienes se tomaron el tiempo de escribirle, “gracias por los mensajes. Del sueño a la pesadilla y de la pesadilla a seguir soñando. Nos vemos”. Esta situación infortunada recuerda mucho a la noche de Kiev de Loris Karius en la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool.

Esta fatídica noche de Antonín Kinsky se pudo haber evitado de dos formas. La primera, dejándolo salir, y la segunda, no alinearlo en el día de una de las llaves más importantes del equipo inglés, teniendo en cuenta cómo llegaba a este partido por la mala Premier League y darle continuidad al titular, Guglielmo Vicario.

Y es que, el primer escenario toma protagonismo dado que, Kinsky llegó en enero de 2025 a Londres para cumplir un sueño de jugar en la Premier League. Su primer partido tuvo la eliminación del Tottenham en la EFL Cup ante el Liverpool, pero el checo fue figura atajando siete balones y dejando el arco en cero. Antonín esperaba salir de los Spurs y apareció el West Ham como alternativa.

No se dio su préstamo o la venta definitiva y tuvo que quedarse esperando una oportunidad como esta que quedó mal retratado por dos de los tres goles que recibió.

Porteros como David de Gea, Joe Hart, Paul Robinson, entre otros guardametas se pusieron del lado del joven Antonín Kinsky respaldando a un colega de profesión y de posición en la cancha. Esta vez le tocó a Kinsky, pero le puede tocar a cualquier arquero por lo complicado que es ese puesto.