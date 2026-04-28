A Marino Hinestroza se le complica su futuro en Brasil; técnico de Vasco tomó decisión

El futbolista colombiano Marino Hinestroza no se ha podido consolidar en su segunda experiencia en el fútbol de Brasil. Hinestroza dejó Atlético Nacional fue fichado por Vasco Da Gama para afrontar la temporada 2026.

A pesar de las expectativas generadas, el extremo de 23 años ha tenido participación en 13 partidos, en los cuales fue titular solo en dos oportunidades y no ha logrado goles ni asistencias.

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Vasco Da Gama busca un nuevo extremo

Teniendo en cuenta que Vasco Da Gama no ha podido consolidar un extremo por la banda derecha, ya que por el carril izquierdo se ha afianzado Carlos Andrés Gómez, el entrenador Renato Gaúcho reconoció que el club de Río de Janeiro debe hacer importantes fichajes en el próximo mercado.

"Tenemos que ser puntuales en nuestros fichajes, tenemos que incorporar jugadores de calidad a nuestro equipo para poder aspirar a metas más altas. Pero estos tres o cuatro jugadores, como mínimo, que incorporemos tienen que complacer a todos: al entrenador, a la afición, a la directiva", dijo el entrenador.

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Marino Hinestroza y su incierto futuro en Vasco

Según el portal Globo Esporte, Vasco Da Gama ve la necesidad de sumar un refuerzo en la posición de extremo derecho ante las dificultades del entrenador de encontrar un titular.

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En este caso, el colombiano Marino Hinestroza vería comprometido su futuro en el club brasileño, ya que no "ha encontrado su mejor forma y tiene dificultades para adaptarse al fútbol brasileño".

De esta manera, el futbolista de 23 años tendría que aumentar sus esfuerzos en las próximas jornadas para convencer al entrenador Renato Gaúcho y ganarse un lugar en la plantilla de Vasco Da Gama para después de la Copa del Mundo.