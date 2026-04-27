Marino Hinestroza vuelve a sonar en la Liga Betplay

La fase del "todos contra todos" de la Liga Betplay está a punto de llegar a su final y hay una definición de infarto con varios equipos que lucharán hasta la última jornada para quedarse con uno de los ocho cupos que había en disputa para clasificar a la siguiente instancia de la competencia.

Justamente en el marco de la fecha 18 se llevó a cabo un nuevo clásico en donde los protagonistas fueron Deportivo Cali y América de Cali, los cuales dejaron un duelo cargado de emociones e intensidad, pero también con un contundente triunfo del 'azucarero', el cual hizo reaparecer a Marino Hinestroza con un contundente mensaje desde Brasil.

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Marino Hinestroza se burló de América desde Brasil

Hay precisamente cinco equipos que de juegan el todo por el todo en el marco de la última fecha de la Liga Betplay por quedarse con uno de los dos cupos que aún hay disponibles para obtener un cupo a la clasificación de los cuartos de final del torneo.

Dentro de estos equipos se encuentra precisamente Deportivo Cali, el cual tuvo un "resurgir" tras la salida de Alberto Gamero y con la respectiva llegada de Rafael Dudamel, el cual lleva pocos partidos dirigiendo desde su regreso, pero en donde sumó uno de los triunfos más importantes, el cual fue ante América.

El Estadio Deportivo Cali fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a un nuevo clásico caleño en donde fue el 'azucarero' el que se llevó los tres puntos gracias a una solitaria anotación de Avilés Hurtado, a quien Marino Hinestroza llamó 'ABBBBBiles' al ganar el partido.

El atacante con paso por Atlético Nacional y que ahora milita en Vasco da Gama de Brasil no le pierde la pista al equipo del cual se considera hincha, Cali, y por lo cual aprovechó para burlarse de la 'mechita' recordándole su pasado por la B de Colombia tras caer en el clásico gracias al protagonismo de Avilés Hurtado.

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Próximo partido de Cali en la Liga Betplay

Luego del triunfo ante el equipo de David González, Dudamel deberá definir su clasificación en la fecha 19 cuando se enfrente a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro el sábado 2 de mayo con horario por confirmar.

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¿Cómo le ha ido a Marino Hinestroza desde su salida de la Liga Betplay?

Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 324 minutos en tan solo 13 partidos divididos en el Campeonato Carioca, el Brasileirao y ahora la Copa Sudamericana, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.