La victoria de Deportivo Cali sobre América de Cali en el clásico vallecaucano no solo dejó repercusiones deportivas, sino también una nueva polémica en redes sociales. Tras el triunfo verdiblanco gracias a una anotación de Avilés Hurtado, Marino Hinestroza apareció en escena con un mensaje que fue interpretado como una burla directa hacia el conjunto escarlata.

Con una sola frase, Marino Hinestroza volvió a encender la rivalidad contra el América

Hinestroza, quien en el pasado también protagonizó episodios de fuerte personalidad dentro y fuera de la cancha, volvió a instalar su nombre en la conversación pública del FPC pese a encontrarse actualmente en el fútbol brasileño. Su mensaje se convirtió en tendencia entre hinchas del clásico vallecaucano.

América intenta pasar la página tras una derrota dolorosa que frenó su impulso reciente, mientras que Deportivo Cali disfruta una victoria de alto impacto anímico en uno de los partidos más tradicionales del país.

Lo ocurrido confirma que el clásico vallecaucano no termina con el pitazo final. La rivalidad entre ambos clubes se traslada constantemente a redes sociales, donde jugadores, exjugadores e hinchas suelen mantener viva una disputa histórica cargada de tensión y orgullo regional.

Marino Hinestroza incendió el clásico: provocador mensaje contra América sacude a la hinchada

Lea también Tabla de posiciones del Grupo A de Colombia en el Sudamericano sub 17 Femenino

El actual jugador de Vasco da Gama, quien sigue atento la actualidad del fútbol colombiano, reaccionó a una publicación oficial de Deportivo Cali en Instagram celebrando la victoria. Allí escribió un comentario que rápidamente se viralizó y generó cientos de respuestas entre aficionados de ambos equipos.

“Grande aBBBBiles”, publicó Hinestroza, acompañado de un corazón verde y un emoji de aplausos. El mensaje, lejos de pasar inadvertido, fue tomado como una provocación hacia América de Cali debido a la forma en la que escribió el nombre del delantero vallecaucano.

La repetición de la letra “B” fue interpretada por muchos usuarios como una referencia al paso de América por la segunda división, uno de los temas más sensibles en la rivalidad histórica entre escarlatas y azucareros. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios cruzados, críticas y defensas al futbolista.