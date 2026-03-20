A Yerry Mina no lo llamaron a la Selección Colombia y fue figura de Cagliari en la fecha 30 de la Serie A

La ausencia de Yerry Mina fue la gran sorpresa de la convocatoria hecha por el director técnico Néstor Lorenzo para conformar la Selección Colombia que enfrentará a Croacia y a Francia el 26 y 29 de marzo en amistosos de la fecha FIFA.

En lugar de Mina, Lorenzo citó a Dávinson Sánchez y a Jhon Janer Lucumí, que son habituales llamados, pero además se incluyeron a Yerson Mosquera y Juan David Cabal.

Yerry Mina fue capitán y figura de Cagliari

Este viernes 20 de marzo, un día después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia, Yerry Mina fue capitán y además el jugador más destacado de su equipo Cagliari en la fecha 30 de la Serie A de Italia.

Mina fue inicialista y sumó todos los minutos en la derrota del equipo de la Cerdeña en condición de local 0-1 ante Nápoles.

A pesar del mal resultado, el zaguero colombiano fue el jugador mejor calificado de Cagliari al recibir una puntuación de 7.6, según el portal especializado SofaScore.

Yerry Mina brilló por tener 14 contribuciones defensivas, ganar una entrada, realizar tres intercepciones, concretar cinco despejes, bloquear cuatro tiros y conseguir tres recuperaciones.

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El zaguero colombiano fue el segundo jugador con mejor calificación del partido, ya que solo fue superado por San Beukema de Nápoles.