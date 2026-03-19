Lorenzo sorprende: tomó radical decisión con Yerry Mina en la selección

Para los partidos amistosos ante Croacia y Francia, el técnico Néstor Lorenzo ha llamado 26 jugadores para que representen a la Selección Colombia en estos compromisos de fecha FIFA de marzo, allí, brilla la ausencia del defensor central Yerry Mina, quien es uno de los jugadores con más convocatorias en el equipo 'Tricolor' bajo el mando del estratega argentino.

El defensor de 31 años que milita en el Cagliari de Italia y que según reportes no tiene actualmente ningún problema físico, ha quedado afuera de estos importantes partidos de preparación pensando en lo que será el Mundial 2026.

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