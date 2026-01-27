¿Acuerdo por Cetré? Estudiantes define el futuro del extremo colombiano

El fútbol brasileño sigue haciendo de las suyas, cada vez son más os colombianos que se unen al brasileirao, el campeonato se lleva los mejores futbolistas del continente, incluyendo los cafeteros, y en esta oportunidad desde Argentina llega el determinante Edwuin Cetré.

Todo parecía indicar que Palmeiras se quedaría con el jugador colombiano, que fue fundamental en el campeonato pasado con Estudiantes de la Plata, sus regates y gambetas llamaron la atención del Brasileirao.

Cetré, al Brasileirao: Independiente Medellín recibiría un porcentaje por los derechos deportivos

Estudiantes de La Plata, dueño de sus derechos deportivos, aceptaría el negocio por 6 millones de dólares, Independiente Medellín recibiría un porcentaje por los derechos deportivos.

Edwuin Cetré pasa por el mejor momento de su carrera profesional tras su paso por Estudiantes de La Plata. Desde su arribo al club argentino a comienzos de 2024, el atacante colombiano se ganó rápidamente un lugar en el once titular.

Ese desempeño no pasó desapercibido fuera de Argentina. Equipos del exterior comenzaron a seguir de cerca su evolución y todo apunta a que el próximo destino del jugador estaría en el fútbol brasileño.

A los 28 años, Cetré se prepara para incursionar por primera vez en Brasil, ampliando un recorrido que ya incluye pasos por ligas de Uruguay, México y Colombia. Con Estudiantes, el delantero acumuló más de 80 partidos oficiales, aportando goles y asistencias que reforzaron su valor en el mercado.

Acuerdo por seis millones de dólares entre Estudiantes y Paranense, Independiente Medellín recibiría un porcentaje

El periodista Germán García de TycSports asegura que se alcanzó un acuerdo total TOTAL entre Athletico Paranaense, Estudiantes y Edwuin Cetré. El conjunto brasileño y el extremo pautaron un vínculo por 4 años, por unos seis millones de dólares.