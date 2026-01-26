Millonarios no pasa las mejores horas deportivas, el entrenador Hernán Torres se ha cansado de repetir que tras dos fechas será imposible que se tome una determinación para dejar el equipo, varios periodistas se han atrevido a especular con tres posibles nombres para que puedan sucederlo en el cargo.

Las directivas estarían mirando de reojo 3 hojas de vida, la primera, un viejo conocido del FPC, Rafael Dudamel. El otro nombre que sobresale es el de Ariel Holand. El último de los nombres, es el del exfutbolita argentino Gustavo Álvarez, con reciente paso exitoso en Perú y Chile.

Gustavo Álvarez salto a la dirección técnica en 2016, cuando asumió de manera interina en Temperley

Gustavo Álvarez, nació el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora, Buenos Aires, fue futbolista y ahora entrenador. Exlateral izquierdo con experiencia en Racing Club y Lanús, antes de debutar profesionalmente con Arsenal de Sarandí en la Primera B Nacional. Defendió los colores de Temperley, donde fue protagonista de un ascenso en 1995, y cerró su etapa como jugador en Barracas Central, período en el que también comenzó su formación académica en educación física.

Su salto a la dirección técnica se dio en 2016, cuando asumió de manera interina en Temperley. Tras un segundo ciclo en el club, que se extendió hasta 2017, Álvarez dio un paso clave al llegar a Aldosivi. Allí logró el ascenso a la máxima categoría en 2018 y sostuvo campañas competitivas que lo posicionaron como un técnico en crecimiento.

Luego de pasos por Patronato y Sport Boys de Perú, encontró estabilidad y reconocimiento en Atlético Grau, con una destacada actuación en el fútbol peruano. Su consolidación definitiva llegó en Chile, primero con Huachipato, donde fue campeón del torneo 2023, y luego con Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez está en Argentina: el DT ha sido nombrado por la prensa para suceder a Hernán Torres

Con el conjunto azul conquistó la Copa Chile 2024, la Supercopa 2025 y protagonizó una campaña internacional sobresaliente al alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Actualmente, Gustavo Álvarez se encuentra sin equipo.

El DT volvió a aparecer: Gustavo Álvarez está en Argentina y visitó a Temperley, club al cual defendió como jugador y entrenó hace un par de años: “¡Qué lindo volver a verte en casa, Gus!” subió el club en su cuenta oficial de X.

Tuvo una salida polémica en su último equipo, todo parecía indicar que abandonó porque iba a tomar las riendas de la Selección de Perú, sin embargo Gustavo Álvarez se quedó sin equipo.