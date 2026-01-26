Arde el camerino de Millonarios: Mackalister Silva se desahoga

Millonarios no pasa el mejor momento deportivo en este arranque de año, una nueva derrota deja mal parado a los embajadores, en rueda de prensa el entrenador Hernán Torres fue recriminado por la situación del equipo. Mackalister Silva, referente y capitán habló de cómo el grupo asume esta situación. Camerino en llamas.

La última pregunta dirigida al entrenador de Millonarios fue certera: - ¿Usted siente que lo mejor no sería de pronto dar un paso al costado o se siente fuerte para continuar?

Torres no deja a los bogotanos: "no voy a dejar de ser perseverante en una institución que quiero tanto como Millonarios"

El entrenador de Millonarios respondió: “Yo soy una persona que ha trabajado mucho y he trasegado mucho por mí perseverancia. Y no voy a dejar de ser perseverante en una institución que quiero tanto como Millonarios. Y uno entiende a la gente, si usted pierde en su casa, consecutivamente, pues siempre hay a quien apuntar… el técnico, siempre apuntan al técnico”.

La situación tras los primeros partidos del año no han sido los mejores, derrota contra River Plate, derrota contra Bucaramanga y ahora Junior saca un resultado en El Campín, Torres continuó con su discurso: “Es el puesto que tenemos, los técnicos debemos asumir las responsabilidades cuando las cosas no salen y las asumo por entero compromiso y entera responsabilidad, pero yo nunca me he vencido, nunca he tratado de soltar, es más, sé que hay un grupo humano que se está compenetrando con el fútbol y esperemos poder lograr lo más pronto esa posibilidad”.

Autocrítica de David Silva, capitán embajador: "se había planteado una cosa y nosotros los jugadores no fuimos capaces de hacerla"

El próximo juego es trascendental contra el Deportivo Pasto, Macka enfrentó a la prensa tras la derrota contra Junior: “se ha trabajado mucho en lo que hay que mejorar, de acuerdo con lo que fue Bucaramanga, donde se había planteado una cosa y nosotros los jugadores no fuimos capaces de hacerla en el terreno de juego donde perdimos mucho balón, donde no tuvimos la posición de la cual el profe había pedido.

Mackalister reveló como se encuentra el camerino de Millonarios: "lo hemos intentado todo, porque todos queremos salir de este momento"

El partido contra los barranquilleros concluyó en una penosa derrota en casa contra Junior: “creo que eso se mejoró el día de hoy, y sin duda alguna, creo que una de las cosas que mejorar son los pequeños detalles, que fue lo que nos marcó la diferencia. para no tener el resultado”.

El camierno de Millonarios no pasa su mejor momento deportivo: “Hablamos de todo, de todas las maneras posibles, buenas, malas, gritándonos, hablándonos, reuniéndonos. La verdad es que lo hemos intentado todo, porque todos queremos salir de este momento, todos queremos ganar, todos queremos volver a esos triunfos consecutivos a los que está acostumbrado Millonarios, y no tengan duda que vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir trabajando para salir de este mal momento”, puntualizó el capitán.