El mediocampista colombiano Richard Ríos dejó un análisis autocrítico y reflexivo tras la derrota 2-1 de la Selección Colombia frente a Selección de Croacia, en un duelo que sirvió como termómetro competitivo de cara al exigente reto que supondrá enfrentar a Selección de Francia.

"Lo afrontamos como si fuera un Mundial": Richard Ríos fue titular contra Croacia

En zona mixta, el volante destacó que el grupo asumió el compromiso ante Croacia con mentalidad de competencia oficial y no como un simple amistoso. “Nosotros lo tomamos como una enseñanza. Muchos dijeron que era preparación, pero lo afrontamos como si fuera un Mundial”, aseguró, dejando claro el enfoque competitivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ríos reconoció la exigencia del rival europeo, subrayando que Croacia obligó a Colombia a elevar su nivel, aunque también señaló que los errores propios terminaron marcando la diferencia en el resultado: “Es un rival muy fuerte que nos exigió lo mejor. Pero por errores más nuestros que de ellos, se dio el resultado”, explicó.

Desde lo táctico, el mediocampista valoró el rendimiento del centro del campo, uno de los sectores más sólidos durante varios tramos del partido. “El mediocampo estuvo bien, fuerte. Por momentos manejamos los tiempos del partido, aunque también tuvimos errores, que es normal”, apuntó. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de mejorar en los duelos individuales, un aspecto que puede definir partidos en la élite. “Debemos ser más fuertes, porque un duelo puede terminar en gol a favor o en contra”, añadió.

Richard Ríos, sobre el partido de Colombia contra Francia: "Tiene jugadores con mucha capacidad individual, será un partido diferente"

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Más allá del resultado, Ríos insistió en la importancia de mantener la intensidad y el compromiso competitivo: “Hay que disfrutar, pero también correr hasta el mínimo detalle de cada jugada”, expresó, enviando un mensaje claro sobre la mentalidad que busca consolidar el grupo.

Pensando en el próximo desafío ante Francia, el volante anticipó un partido de características distintas. Mientras Croacia destacó por su juego colectivo, el conjunto francés presenta un perfil más individualista y desequilibrante: “Sabemos que nos va a exigir lo mejor. Tiene jugadores con mucha capacidad individual, será un partido diferente”, analizó.

Finalmente, Ríos remarcó la necesidad de corregir errores en el corto plazo. Con poco margen de trabajo, el objetivo es llegar en óptimas condiciones al siguiente compromiso: “Debemos revisar lo que hicimos mal para no repetirlo y sacar nuestra mejor versión”, concluyó.