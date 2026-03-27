Colombia perdió con Croacia: goles y resumen del amistoso de la fecha FIFA

La Selección Colombia no pudo conservar su invicto ante rivales europeos en partidos amistosos al perder este jueves 26 de marzo contra Croacia en compromiso de preparación para la Copa del Mundo.

El equipo nacional, a pesar de haber sacado ventaja con tanto de Jhon Arias, dio importantes ventajas en defensa que fueron aprovechadas por a ofensiva croata.

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Colombia Vs Croacia: vibrante primer tiempo

Desde el pitazo inicial, el partido en Orlando fue emocionante y con un ritmo frenético por parte de las dos selecciones.

Colombia sorprendió en el minuto 2 al abrir el marcador gracias a Jhon Arias.

La acción de gol inició con un desborde por la banda izquierda de Johan Mojica, que encontró el espacio para sacar un centro a ras de piso.

El esférico se desvió en un defensa rival y el rebote le terminó cayendo a Arias, que no tuvo problema para rematar de zurda y poner el 1-0 parcial.

La alegría colombiana no duró mucho, ya que Croacia igualó al minuto 6. Luka Vuskovic sorprendió con un disparo de media distancia que se desvió en Jhon Janer Lucumí, por lo que se desubicó Camilo Vargas, quien no pudo evitar el gol.

Después del gol de Croacia, el control del partido se dividió y ambas selecciones trataron de generar juego ofensivo con velocidad y remates de media distancia.

Colombia pudo sacar ventaja con acciones de Luis Javier Suárez, pero el atacante no estuvo preciso para definir.

Por otro lado, Croacia acudió a la presión en terreno rival para provocar errores.

En el minuto 43, el seleccionado europeo se fue arriba en el marcador, después de un centro desde el tiro de esquina. Camilo Vargas midió mal la pelota, por lo que Igor Matanovic aprovechó para cabecear y poner el 1-2 a favor de los croatas.

Colombia se desesperó en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, la Selección Colombia saltó al gramado del Camping World Stadium de Orlando con el objetivo de lograr el empate.

Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez generaron opciones de peligro en búsqueda de la igualdad, pero sin éxito.

Croacia aprovechó el desespero de Colombia para acercarse al pórtico de Camilo Vagras e intentar aumentar la ventaja.

Los europeas tuvieron dos opciones para anotar, pero los remates se estrellaron en los palos.

Por otro lado, Colombia no contó con claridad ni efectividad al acercarse a la zona de peligro de la defensa de Croacia.

Después de perder con Croacia, la Selección Colombia volverá a la acción el domingo 29 de marzo enfrentando a Francia a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.