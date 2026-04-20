"Ahora es una liga nueva": Arteta no da por pérdida la Premier

Sin duda, la Premier League se encuentra en un momento clave de la temporada tras el triunfo del Manchester City ante el Arsenal, pues lo cierto es que el cuadro dirigido por Pep Guardiola recortó distancia y ahora es segundo del torneo a tan solo tres unidades de los Gunners y con un partido menos.

La caída del equipo del norte de Londres llega en un punto clave de la temporada a falta de cinco compromisos de liga y una llave de semifinales de la Champions League, por lo que el mismo entrenador del Arsenal, habló sobre la motivación del equipo y manifestó su ilusión con sus dirigidos.

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“Lo creo hoy, lo creí el miércoles, lo creí hace una semana”, manifestó Arteta. “Porque los veo todos los días y sé el nivel que tenemos".

“Pero hoy, si necesitan estar más convencidos, creo que ahora están más convencidos. Lo estaban comentando en el vestuario. Ahora es una liga nueva... todavía queda todo por jugar”, dio a conocer en rueda de prensa tras la finalización del encuentro que perdió su equipo 2-1.

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“Si tengo que levantar el ánimo de los jugadores para ganar la Liga Premier, con cinco partidos por jugar, dependiendo de nosotros, y estando en las semifinales de la Liga de Campeones, creo que debería estar en casa”, señaló.

“Así que no es el caso. No hace falta. Nunca ha hecho falta, ni siquiera en momentos difíciles. Así que volvemos a intentarlo”, finalizó para una rueda de prensa que parece ser más el momento de levantar los ánimos ante los fantasmas de derrota que vuelven a nublar el cielo del Arsenal y su sequía en la liga inglesa.