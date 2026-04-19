Millonarios lanzó petición a la Comisión Arbitral por penal a Falcao en el clásico: esto señalan

Sin duda alguna, el clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe se prestó para las discusiones. Un empate a un tanto que poco o nada sirve para sellar las clasificaciones de ambos equipos que tendrán que pelear en estas últimas jornadas para poder clasificar a los Play-Offs.

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Sobre los últimos minutos cuando el empate se configuraba, Millonarios peleó por dos acciones polémicas. La primera, un penal después de un empujón en el aire de Daniel Torres a Falcao García que Andrés Rojas no señaló, ni tampoco contó con la ayuda del VAR encabezado por Nicolás Gallo. Luego, otra pena máxima por Rodrigo Ureña que cayó en el área.

Aunque ya pasaron siete días de ese clásico, Millonarios no quiere bajar los brazos y envió una denuncia oficial para la Comisión Arbitral pidiendo esclarecer ese penal a favor en la caída de Falcao García. Además, señalan que el árbitro se equivocó en una tarjeta amarilla para Samuel Martín que no era.

LA DENUNCIA DE MILLONARIOS A LA COMISIÓN ARBITRAL

Después de estos hechos es difícil que pueda pasar algo, pese a que la respuesta de la Comisión Arbitral esté a favor de lo expuesto por el equipo ‘Embajador’. Sin embargo, no van a parar hasta que el ente reconozca lo que el cuadro albiazul ve como un error de Andrés Rojas y de Nicolás Gallo que nunca llamó al juez central.

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En el comunicado que emitieron escribieron que, “la queja se fundamenta en la omisión de una falta clara cometida por el jugador Daniel Torres del club Independiente Santa Fe contra el jugador Radamel Falcao García de Millonarios, constituyendo una carga por detrás sin disputa del balón, cuya no sanción influyó directamente en el desarrollo y resultado del encuentro”.

Posteriormente, el club señaló que la terna arbitral debía seguir las Reglas 12 y 14 del Reglamento Oficial de la IFAB 2025/26 que establece que este tipo de cargas por detrás es penalizado como falta, y, en el área, como penal.

Indican que en esta acción negaron varias situaciones que podían cambiar el trámite del partido a favor de Millonarios, “la omisión del equipo arbitral al no sancionar esta infracción tuvo consecuencias directas y determinadas en el desarrollo del partido. Primero, se privó a Millonarios de un tiro penal, que constituye una clara oportunidad de gol con alta probabilidad de conversión”.

En segunda instancia, “el Protocolo VAR, diseñado precisamente para corregir este tipo de errores claros y obvios siendo penal/no penal y tarjeta roja directa, dos de las cuatro categorías de decisiones revisables según el propio Protocolo, no cumplió su función correctiva”.

LA PETICIÓN DE MILLONARIOS A LA COMISIÓN ARBITRAL

Aparte de la situación del penal que no pitó la terna arbitral y que tampoco tuvo el apoyo del VAR; Millonarios también expuso otra acción en la que amonestaron a los 89 minutos a Samuel Martín que había ingresado al terreno de juego minutos antes.

Con todo esto que ya cumplirá este domingo 19 de abril una semana completa, Millonarios envió una petición para la Comisión Arbitral por el penal no pitado por Andrés Rojas y Nicolás Gallo que irán al Mundial de 2026. La petición espera que haya una revisión de estas acciones y, además, piden los audios del VAR, algo que debería salir después de cada partido que tenga polémicas.

El comunicado sentencia que esto es para “verificar los criterios aplicados por el equipo arbitral para no sancionar el empujón de Daniel Torres contra Radamel Falcao García, así como los ángulos de cámara empleados en dicho análisis”. También espera que se “tomen las medidas necesarias para corregir los errores identificados y se implementen mejoras en los procesos de revisión para evitar futuras discrepancias”.

EL PRÓXIMO RETO DE MILLONARIOS EN LA LIGA BETPLAY

En caso de que se hubiese señalado ese penal y que Millonarios se hubiese llevado los tres puntos, la clasificación estaría mucho más cerca y la fecha 17 sería vital para ponerse dentro de las primeras casillas.

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Con el empate en el clásico esas ilusiones se complican un poco más y Millonarios tendrá que sumar de a tres contra el América de Cali en la fecha 17. Una victoria los dejaría con 25 unidades a cinco de sellar la clasificación para los Play-Offs. A los albiazules les queda un panorama complejo contra Tolima y Alianza Valledupar en casa y de visita respectivamente.