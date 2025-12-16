Aitana Bonmatí y Ousmane Dembelé ganaron el premio The Best

Aitana Bonmati, figuras del FC Barcelona y de la selección de España, y Ousmane Dembélé, estrella del París Saint Germain y de la selección de Francia, ganaron este martes 16 de diciembre el premio The Best de la FIFA, que los reconoce como los mejores jugadores de la temporada 2025 en las ramas femenina y masculina.

De esta manera, Bonmati y Dembélé ratificaron el Balón de Oro que ambos habían recibido por parte de France Football y la UEFA.

Aitana Bonmati

Aitana Bonmati se destacó en la temporada 2025/2026 por liderar al FC Barcelona en un nuevo título de la liga de España.

La mediocampista fue pieza clave en el equipo catalán para llegar a la final de la UEFA Champions League, la cual perdió ante Arsenal.

Finalmente, Bonmati también brilló con la camiseta de la Selección de España que se quedó con el subtítulo de la Eurocopa.

De esta manera, Aitana Bonmati conquistó por tercer año consecutivo el premio The Best a mejor jugadora de la temporada.









Ousmane Dembélé

En cuanto al francés Ousmane Dembelé, el atacante del París Saint Germain revalidó la brillante temporada 2025/2026, en la que conquistó la UEFA Champions League.

Dembelé revalida, de esta manera, el Balón de Oro que se le otorgó en septiembre.

Con PSG, el delantero ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa, además de la Champions.