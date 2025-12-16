Mbappé le ganó el duelo al PSG: Conozca la millonaria cifra

La larga y tensa relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain terminó resolviéndose en los tribunales. Este martes, el Tribunal Laboral de París falló a favor del actual delantero del Real Madrid y condenó al club francés a pagarle una suma multimillonaria por conceptos pendientes del cierre de su contrato, en un veredicto que marca un precedente dentro del fútbol europeo.

Lea también Real Madrid prepara denuncia ante la FIFA contra Barcelona por caso Negreira

El fallo que le dio la razón a Mbappé

Según informó la agencia AFP, el PSG deberá compensar a Mbappé con 61 millones de euros por salarios, primas y vacaciones no pagadas correspondientes a la parte final de su vínculo. El tribunal rechazó las pretensiones del club parisino, que había solicitado hasta 440 millones de euros por supuestos daños y perjuicios.

Por su parte, Mbappé había reclamado inicialmente cerca de 263 millones de euros, incluyendo una solicitud para que su contrato fuera recalificado de temporal a indefinido, algo que finalmente no fue aceptado por la justicia francesa. Aun así, el fallo fue ampliamente favorable al futbolista.

Como parte de la sentencia, el PSG también estará obligado a publicar el fallo en la portada de su sitio web oficial durante un mes, una medida poco común que refuerza el impacto público de la decisión judicial.

Lea también Carrascal y Flamengo enfrentarán al PSG en la final de la Copa Intercontinental

Un conflicto que se arrastró hasta la salida de Mbappé al Real Madrid

El origen del conflicto lleva a la temporada 2023-2024, cuando Mbappé fue apartado del primer equipo por negarse a renovar su contrato. El PSG buscaba evitar que el delantero se marchara libre en junio de 2024, algo que finalmente ocurrió con su fichaje por el Real Madrid.

Aunque el atacante fue reintegrado al grupo en agosto de 2023, la relación se deterioró definitivamente en febrero de 2024, cuando confirmó públicamente su decisión de no continuar. El PSG sostiene que existía un acuerdo verbal para reducir su remuneración en caso de salir libre, versión que Mbappé siempre negó.

El club francés incluso alegó “deslealtad” por parte del jugador y citó una oferta millonaria del Al Hilal saudí en 2023 que no pudo concretarse. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos y respaldó la posición del futbolista.





Un cierre que marca un precedente en el fútbol europeo

Con este fallo, Kylian Mbappé no solo gana una batalla económica, sino también simbólica frente a uno de los clubes más poderosos del continente. La sentencia refuerza la aplicación del derecho laboral en el fútbol profesional y deja claro que, más allá de las cifras y los contratos millonarios, los compromisos deben cumplirse.

Mientras el PSG asimila el golpe, Mbappé continúa su etapa en el Real Madrid con una victoria fuera de la cancha que cierra definitivamente uno de los conflictos legales más mediáticos del fútbol reciente.