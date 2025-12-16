Donnarumma ganó el premio The Best a mejor portero de 2025

El portero italiano Gianluigi Donnarumma fue reconocido este martes 16 de diciembre con el premio The Best de la FIFA al ser elegido como el mejor de su posición en la temporada 2025.

Donnarumma, que ya había recibido el Trofeo Yashin del Balón de Oro, tuvo una brillante temporada 2025 en la que conquistó la liga de Francia y la UEFA Champions League defendiendo el arco de París Saint Germain.

El guardameta italiano, que ahora hace parte de la nómina del Manchester City, superó en la votación aAlisson Becker (Liverpool - Brasil), Thibaut Courtois (Real Madrid - Bélgica), Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina), Manuel Neuer (Bayern Múnich - Alemania), David Raya (Arsenal - España), Yann Sommer (Inter - Suiza) y Wojciech Szczesny (Barcelona - Polonia).

Hannah Hampton, la mejor portera

En la ceremonia de este martes también se reconoció a la británica Hannah Hampton, integrante de Chelsea de la selección de Inglaterra, como la mejor del 2025.

Hampton se destacó por ganar la Superliga inglesa y alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza, y el triplete nacional con su club.

La portera del Chelsea superó en las votaciones a Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.



