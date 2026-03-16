Al Chelsea le imponen fuerte multa y drástica sanción en la Premier League

El Chelsea fue sancionado con una multa de 10 millones de libras esterlinas (13,33 millones de dólares) y con una prohibición de fichar en suspenso por pagos no declarados a jugadores y a agentes no oficiales durante la era del anterior propietario, Roman Abramóvich, anunció este martes la Premier League.

El club del oeste de Londres había comunicado los hechos por iniciativa propia en el momento de la compra del club por parte de Todd Boehly, en 2022, algo que ha tenido en cuenta la liga inglesa.

La investigación realizada estableció "que entre 2011 y 2018 se efectuaron pagos no declarados procedentes de terceras partes vinculadas al club a jugadores, a agentes no registrados y a otros terceros", escribió la Premier League en un comunicado.

"Estos pagos se realizaron en beneficio del Chelsea FC y tendrían que haberse considerado como efectuados por el club", añadió.

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El acuerdo anunciado este martes entre ambas partes prevé una prohibición de un año para fichar jugadores para el primer equipo, sanción que queda en suspenso durante los próximos dos años.

La junta directiva de la Premier League tuvo en cuenta "el hecho de que el club tomara la iniciativa de informar por sí mismo de los hechos, que reconociera las infracciones y que demostrara una cooperación excepcional durante toda la investigación", precisó.

En un expediente distinto, pero que también se remonta a la era Abramóvich, el Chelsea deberá pagar una multa de 750.000 libras esterlinas (997.700 dólares) y tiene prohibido durante nueve meses inscribir, en el seno de su centro de formación, a jugadores procedentes de otros clubes de la Premier League o de categorías inferiores.

El club había señalado igualmente en este caso posibles "infracciones de las normas de formación", según la Premier League, cometidas por un antiguo empleado entre 2019 y 2022.