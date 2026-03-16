Mayra Ramírez suma nuevo problema: ¿Por qué no le reconocen título en Chelsea?

Este domingo hubo una nueva fecha en la Barclays Women’s FA Cup en la que el Chelsea superó al Manchester United con un marcador de 2-0. Ya se sabía que la delantera colombiana Mayra Tatiana Ramírez no iba a ser parte de este encuentro, dado que se recupera de una lesión. Sin embargo, se esperaba que pudiera celebrar con sus compañeras.

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Infortunadamente, Mayra Ramírez sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en septiembre de 2025 justo cuando empezaba la Barclays Women’s Super League en la que esperaba defender la corona. La colombiana se perdió la Liga de Naciones de la Conmebol con la Selección Colombia, la UEFA Champions League y la liga inglesa.

Cuando se esperaba su regreso a la competencia antes de afrontar nuevas fechas de la Liga de Naciones con Colombia y los tramos finales con el Chelsea, la delantera volvió a recaer, y, su entrenadora, Sonia Bompastor afirmó que era difícil que pudieran volver a contar con ella en esta temporada.

¿POR QUÉ NO LE DAN EL TÍTULO A MAYRA RAMÍREZ?

En esta temporada, el Chelsea ha sido una en la liga inglesa, y otra muy diferente en la Champions y en la Barclays Women’s FA Cup. Este domingo 15 de marzo, con más de siete ausencias claves, entre ellas la de Mayra Ramírez, las ‘Blues’ sacaron la victoria ante el Manchester United para ser campeonas.

No obstante, en ese título que ganó el Chelsea, Mayra Ramírez no apareció como una de las ganadoras. La ausencia se daba por sentado que no iba a poder figurar, pero, en el caso de alzar el trofeo, se esperaba que la delantera pudiera quedar entre las campeonas del torneo.

Esa lesión en septiembre la privó de poder estar en la liga local y en las copas nacionales como esta Barclays Women´s FA Cup. La temporada arrancó en ese mes en el que se presentó su ausencia, que al principio se esperaba que tuviera regreso en los primeros meses del 2026, pero no fue posible.

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Poco a poco, Mayra Ramírez recayó en lesiones en medio de su recuperación con los cuerpos médicos del Chelsea. Sonia Bompastor sentenció que sería difícil tenerla hasta final de la temporada y, como no jugó ningún partido de esta Barclays Women’s FA Cup, la delantera no hizo parte de ese plantel que quedó campeona ante el Manchester United.

Aunque la oriunda de Sibaté, Cundinamarca estaba inscrita en esta temporada, y se esperaba su regreso a las canchas antes de que terminaran las competencias, el hecho de no sumar ningún minuto en los torneos hace que Mayra Ramírez no haga parte de la plantilla oficial en esos certámenes.

En ese orden de ideas, pese a que la atacante hace parte del Chelsea, el hecho de no estar en las convocatorias en esta Barclays Women’s FA Cup hacen que no haya sido reconocida de este trofeo.

LOS TÍTULOS DE MAYRA RAMÍREZ EN EL CHELSEA

Esta era la oportunidad para que la colombiana sumara en su palmarés el quinto trofeo desde que llegó al Chelsea. Los reconocimientos de la sibateña son dos Women’s Super League, una FA Women’s League Cup y una Women’s FA Cup entre 2024 y 2025.

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Mayra Ramírez espera regresar pronto a la competencia y buscar nuevamente un título en su palmarés para extenderlo. Esa revancha tendrá que ser en la siguiente temporada, pues, parece complicado que la colombiana pueda regresar con el Chelsea por la recaída y por lo dicho por la francesa, Sonia Bompastor.