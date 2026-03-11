PSG aplastó a Chelsea y tiene un pie en los cuartos de final de la Champions League

Llegaron a su fin los partidos de ida de los octavos de final de ida con el protagonismo del Paris Saint‑Germain y el Chelsea FC, uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 con lluvia de goles de por medio.

En el duelo de ida, disputado el 11 de marzo en el Parque de los Príncipes de París, el conjunto francés se impuso con contundencia 5-2, dando un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final del torneo europeo.

PSG queda casi clasificado a los cuartos de final de la Champions

Desde los primeros minutos el PSG mostró su intención de dominar el partido y abrir el marcador rápidamente. El 1-0 llegó al minuto 10 gracias a Bradley Barcola, quien aprovechó un balón en el área para vencer al arquero del Chelsea y encender a la afición local que seguirían cantando goles en el transcurso de los otros 80 minutos del encuentro.

Chelsea, por su parte, intentó reaccionar en diferentes momentos del partido. El equipo inglés logró descontar y mantenerse con vida en el marcador durante algunos pasajes del juego. Sin embargo, las dificultades defensivas y la presión constante del PSG terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor del conjunto francés.

El PSG consiguió adelantarse en el marcador y poco a poco fue ampliando la ventaja con anotaciones de Dembélé, Vitinha y un soberbio doblete de Kvaratskhelia. La efectividad frente al arco rival fue una de las claves del partido, ya que el equipo local supo aprovechar las oportunidades que generó durante el encuentro.

Con el marcador 5-2, el PSG quedó con una ventaja importante de cara al partido de vuelta, que se disputará en Stamford Bridge una semana después. Aun así, la serie sigue abierta, ya que el Chelsea buscará aprovechar su condición de local para intentar una remontada que le permita seguir con vida en el torneo.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre PSG vs Chelsea en Champions?

El partido de vuelta entre Chelsea FC y Paris Saint‑Germain por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugará el martes 17 de marzo de 2026 en el estadio Stamford Bridge de Londres.

El encuentro corresponde al segundo duelo de la serie eliminatoria. La ida se disputó el 11 de marzo de 2026 en el Parc des Princes de París, donde ambos equipos iniciaron la lucha por un lugar en los cuartos de final del torneo europeo