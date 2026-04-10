Alarma en la Selección Colombia: titular contra Francia se lesionó y genera preocupación

A pocas horas de enfrentar a Atalanta en Bérgamo, el defensor de la Selección Colombia Juan Cabal presentó molestias físicas que ponen en duda su participación, una situación que también genera preocupación en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

La Juventus encendió las alarmas en la previa de un partido clave por la Serie A: Cabal, comprometido

Según los reportes desde Italia, el zaguero se quejó de un problema en el músculo aductor izquierdo durante los últimos entrenamientos. El cuerpo médico del club evaluará su evolución en las próximas horas, pero su presencia en el compromiso es incierta. La posible baja llega en un momento delicado, ya que la Juventus se juega puntos fundamentales en la lucha por clasificar a la próxima Liga de Campeones.

El conjunto italiano ocupa actualmente la quinta posición en la tabla, a solo un punto del cuarto lugar, por lo que el duelo ante Atalanta se perfila como determinante en la recta final del campeonato. En ese contexto, la ausencia de Cabal representaría un golpe para la estructura defensiva del equipo.

Juan Cabal se convierte en un foco de atención: con la Juventus y con la Selección Colombia

Sin embargo, la preocupación no se limita al ámbito de clubes. En Colombia también siguen de cerca la situación del defensor, quien viene de ser titular recientemente con la Selección en el compromiso frente a Francia. Su continuidad y estado físico son clave de cara a los próximos retos internacionales, por lo que cualquier lesión podría alterar los planes del cuerpo técnico.

El defensor se ha consolidado como una alternativa importante en la zaga, esta molestia física genera incertidumbre tanto en Turín como en el entorno de la Selección: " Juan Cabal se ha quejado de una molestia en el aductor izquierdo", aseguró el portal.

Mientras tanto, la Juventus mantiene la expectativa sobre la evolución del colombiano, confiando en que no se trate de una lesión de gravedad. El partido contra el equipo de Bérgamo será este fin de semana, el sábado a la 1:45 hora de Colombia.