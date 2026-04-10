Aldair Quintana, figura en Libertadores: la emotiva razón detrás de su actuación ante Rosario Central

El empate sin goles entre Independiente del Valle y Rosario Central dejó una figura indiscutida: Aldair Quintana. El arquero colombiano tuvo una soberbia actuación para sostener el 0-0 en "Gigante de Arroyito", en Argentina, en un partido en el que su equipo resistió con un hombre menos y terminó celebrando un punto de oro en la Copa Libertadores.

Quintana, figura contra Rosario Central en Libertadores: "si fuimos a sufrir y es importante haber sumado de visitante"

El guardameta fue exigido durante gran parte del compromiso, especialmente tras la expulsión de Junior Sornoza en el segundo tiempo, cuando el conjunto argentino se volcó al ataque. Quintana respondió con seguridad, reflejos y liderazgo, siendo clave para evitar la caída de su arco en varias ocasiones claras de gol.

Tras el partido, el colombiano valoró el esfuerzo colectivo en medio de la adversidad: “Difícil con un jugador menos, pero bueno, si fuimos a sufrir y es importante haber sumado de visitante”, aseguró. Además, destacó su rol en momentos clave: “Para eso creo que soy y para cuando me toque actuar… cuando yo tuve que intervenir, gracias a Dios lo pude hacer”.

Quintana también hizo énfasis en el sacrificio de sus compañeros, fundamentales para sostener el resultado: “Quiero rescatar el trabajo de mis compañeros, la manera que corrieron. Jugar con un jugador menos es difícil… ellos hicieron un gran esfuerzo”.

“No he tenido la oportunidad de conocerlo… pero quiero dedicarle esta actuación a mi hijo": Aldair Quintana

En cuanto al arbitraje, el arquero no dudó en respaldar la actuación de Wilmar Roldán: “Lo conozco muy bien, es un gran árbitro que le da continuidad al juego. Creo que el arbitraje estuvo muy bien”.

El portero fue claro en mantener la calma y proyectar el siguiente reto: “Vamos paso a paso… ahora tenemos un partido de local que es importantísimo poder ganar para que este punto se vea reflejado”.

Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, hubo un aspecto personal que marcó profundamente la noche del colombiano. Quintana reveló que su hijo nació hace apenas dos días y que aún no ha podido conocerlo debido a su viaje con el equipo: “No he tenido la oportunidad de conocerlo… pero quiero dedicarle esta actuación a mi hijo y a mi mujer”, confesó.