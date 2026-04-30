La ausencia de Carlos Andrés Gómez en la convocatoria de Vasco da Gama para el duelo ante Olimpia por la Copa Sudamericana encendió las alarmas en el entorno del fútbol colombiano. A poco más de un mes y medio del inicio del Mundial, la situación del extremo genera inquietud y abre el debate: ¿debe preocuparse el seleccionador Néstor Lorenzo?

Alarma en Vasco: confirmada la ausencia de Carlos Andrés Gómez por motivos físicos

El club brasileño confirmó que Gómez no estará disponible debido a un esguince en el muslo izquierdo sufrido en el reciente compromiso frente a Corinthians. Aunque desde el cuerpo médico han optado por la precaución y su recuperación no parece revestir gravedad, la decisión de marginarlo de este partido clave responde a la necesidad de evitar riesgos mayores en una fase exigente de la temporada.

La baja del colombiano se suma a las de Thiago Mendes y Cuiabano, también afectados por problemas físicos, en un Vasco que afrontará el compromiso con una nómina alternativa. Sin embargo, más allá del contexto del equipo carioca, la atención en Colombia se centra en la evolución de Gómez, un jugador que ha venido ganando terreno en la órbita de la selección.

Marino Hinestroza y Johan Rojas, si estuvieron aptos para el compromiso de la Conmebol Sudamericana

Para Lorenzo, cada detalle cuenta en la recta final hacia la cita orbital. Si bien no se trata de una lesión de larga duración, la cercanía del torneo obliga a monitorear de cerca cualquier inconveniente físico. La continuidad y el ritmo competitivo son factores determinantes en la conformación de la lista definitiva, y cualquier interrupción puede alterar los planes del cuerpo técnico.

No obstante, en el entorno de la selección hay cautela. La lesión de Gómez, en principio, no comprometería su presencia en el Mundial, siempre y cuando su recuperación avance según lo previsto. En ese sentido, la decisión de Vasco de dosificar cargas podría resultar incluso beneficiosa a mediano plazo.

Así, más que una alarma definitiva, la ausencia del atacante se interpreta como un llamado de atención en un momento clave de la temporada. Marino Hinestroza y Johan Rojas, si estuvieron aptos para el compromiso de la Conmebol Sudamericana.