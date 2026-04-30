Las declaraciones de Donald Trump sobre la posible participación de Irán en el Mundial 2026 encendieron la polémica en medio de un contexto geopolítico marcado por la tensión.

“Gianni es fantástico. Es amigo mío… me dijo: ‘Haz lo que quieras’”, afirmó Trump

El mandatario estadounidense aseguró que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le habría dado libertad total para decidir si permitir o no el ingreso de la selección iraní al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Gianni es fantástico. Es amigo mío… me dijo: ‘Haz lo que quieras’”, afirmó Trump durante un acto en la Casa Blanca, sugiriendo que la decisión final podría recaer en su administración. Sin embargo, horas antes, Infantino había confirmado en el Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver, que Irán sí participará en la Copa del Mundo, pese al conflicto bélico que involucra a Washington, Teherán e Israel desde febrero.

Tras conocer esa postura oficial, Trump bajó el tono y señaló: “Si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien”, aunque no evitó ironizar sobre el nivel futbolístico del combinado asiático. “Probablemente tengan un buen equipo… aunque no tengo ni idea”, comentó.

La Selección de Irán, en el Grupo G, tendrá partidos en ciudades como Los Ángeles y Seattle

La incertidumbre en torno a la presencia de Irán no es menor. La escalada militar reciente generó dudas incluso dentro del propio país persa. El presidente de su federación, Mehdi Taj, había manifestado semanas atrás su desconocimiento sobre la viabilidad de competir en territorio estadounidense, especialmente tras los bombardeos registrados a inicios de marzo.

Pese a ello, el máximo organismo del fútbol mundial ratificó la clasificación iraní, lograda tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática. El equipo quedó encuadrado en el Grupo G y tiene previsto disputar partidos en ciudades como Los Ángeles y Seattle.

Desde el gobierno estadounidense, Marco Rubio también se refirió al tema, indicando que no habría impedimentos para el ingreso del equipo, aunque sí podrían existir restricciones para ciertos miembros de la delegación por presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria.