Colombia no tuvo piedad contra Bolivia: primera victoria en el Sudamericano Sub-17

Fecha 4 para la Selección Colombia y tercer partido en el Sudamericano Femenino Sub-17 en el que tenía que sacar adelante el marcador con una victoria importante con varios goles para empezar a sellar una clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

Era el mejor escenario para lograrlo ante Bolivia que ha caído en sus tres salidas anteriores con varios goles que la dejan eliminadas sin ninguna opción de poder clasificar a las fases finales y mucho menos con la posibilidad de jugar el Mundial. Colombia no defraudó y sacó una ventaja considerable para sumar sus primeros tres puntos.

Gracias a los goles de Andrea Rodríguez un gol en contra de Jharely Torrico y de Maura Henao, la Selección Colombia logró sacar adelante el partido que se quedó corto por la actuación de Julieta Añez, arquera de Bolivia, los palos y la mala fortuna en remates colombianos que se perdieron desviados.

VICTORIA CÓMODA DE COLOMBIA DESDE LA PRIMERA PARTE

Arrancando el compromiso, Colombia tuvo el manejo del balón y puso en problemas a Julieta Añez en los primeros momentos del partido. Fue a los cuatro minutos cuando un centro de Emiliana Isaza encontró a Andrea Rodríguez que controló y remató al palo más lejano para anotar el primero de manera tempranera.

Con el pasar de los minutos, Colombia cambió de chip y se acercó al arco de Julieta Añez por medio de remates de larga distancia que controló la guardameta, o en otros casos, la pelota se perdía ligeramente desviada. Sobre los 27, el palo salvó un disparo lejano, y, a los 33, Maura Henao entró al área, pero Añez salvó el flojo remate.

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Cuando el primer tiempo llegaba a su final y parecía que iba a ser solo una mínima victoria para la Selección Colombia, un centro buscaba a Eidy Ruiz, pero en el camino del balón se interpuso Jharely Torrico que cabeceó a su propio arco para decretar el segundo tanto para las colombianas.

UN GOL MÁS PARA COLOMBIA EN EL SEGUNDO TIEMPO

Arrancó el segundo tiempo y Carlos Paniagua movió a la Selección Colombia con el ingreso de Rihanna Cuesta en lugar de Dayana Torres. Cuesta se iba a volver importante en el desarrollo del complemento con una asistencia para el tercer tanto cafetero.

La dinámica del segundo tiempo no cambió con la propuesta de Colombia que se acercó al arco de Bolivia con un intento de Rihanna Cuesta que se fue apenas desviado. Sin embargo, Rihanna iba a ser determinante sobre los 64 minutos cuando habilitó a Maura Henao que controló y remató por debajo de las piernas de Julieta Añez.

El partido llegaba a su final con la victoria cómoda de Colombia que no quería quedarse solo con una diferencia de tres en el marcador. Lo intentó Oriana Torres con un disparo suave a las manos de Julieta Añez. No hubo tiempo para más, y las colombianas necesitarán sumar de a tres en la última fecha para clasificar.

¿QUÉ VIENE PARA BOLIVIA Y COLOMBIA EN LA SIGUIENTE FECHA?

Para Bolivia el Sudamericano Femenino ya acabó. Cierran la participación sin puntos y con una diferencia de gol de –14. No tienen opciones de sellar la clasificación a las siguientes fases, y tendrán jornada libre en la quinta fecha. Se convirtieron en la primera eliminada de la competencia.

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Colombia necesita sumar de a tres en la última fecha para poder estar dentro de las clasificadas a la siguiente fase o para disputar los Play-Offs de la clasificación mundialista en Marruecos. Las cafeteras se verán las caras con Paraguay en la fecha definitiva.